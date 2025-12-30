Judecat pe vechiul Cod Penal

Alte două cereri similare au fost respinse în 2023 și 2024, iar sirianul poate formula o nouă solicitare de liberare condiționată în luna iunie 2026.

Pe data de 16 decembrie 2025, Tribunalul Ilfov a respins contestația lui Omar Hayssam la hotărârea Judecătoriei Sectorului 4 din 30 octombrie, când instanța de fond i-a respins cererea de liberare condiționată.

Instanțele judecă cererile lui Omar Hayssam (62 de ani) pe dispozițiile vechiului Cod Penal, aplicând principiul legii mai favorabile.

Pe noile dispoziții, liberarea condiționată a sirianului ar fi condiționată de plata prejudiciilor din cele cinci dosare, care se ridică la zeci de milioane de euro.

În schimb, pe legea veche, acesta trebuie doar să dea „dovezi temeinice de îndreptare”.

Hayssam a început executarea pedepsei pe 19 iulie 2013, atunci când a fost repatriat din Siria, urmând a o ispăși la termen pe 26 decembrie 2035.

Reamintim că sirianul execută 24 de ani și 4 luni de pușcărie pentru terorism și infracțiuni economice, condamnare rezultată în urma contopirii pedepselor din 5 dosare:

  • Dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak (20 de ani)
  • Dosarul Manhattan (23 de ani și 4 luni)
  • Dosarul Volvo Truck (16 ani)
  • Dosarul Foresta Nehoiu (3 ani)
  • Dosarul pentru fuga din țară (2 ani).

Motivarea: „Liberarea condiționată are caracter facultativ”

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 2606/2025 a Judecătoriei Sectorului 4 pentru a vedea care au fost motivele pentru care instanța i-a respins lui Omar Hayssam a treia cerere de liberare condiționată.

  • „Împrejurarea că petentul a executat fracţia obligatorie prevăzută de legiuitor nu-i conferă un drept, ci doar o vocaţie la acordarea beneficiului liberării condiţionate, fiind necesar ca acesta să dea dovezi temeinice de îndreptare pentru a se dispune liberarea condiţionată.
  • Acordarea liberării condiționate urmează unui parcurs individual al pedepsei privative de libertate, presupunând analiza întregii conduite, comportări și atitudini a inculpatului față de pedeapsă, victimă, activitatea de resocializare ori starea de recidivă.
  • Liberarea condiționată este o măsură de excepţie, care trebuie justificată temeinic de comportamentul condamnatului, de natură a crea instanţei convingerea că executarea restului de pedeapsă în stare de libertate ar conduce la atingerea scopului educativ şi preventiv al pedepsei.
  • Simpla trecere a timpului în penitenciar nu poate duce în niciun caz prin ea însăşi la dispunerea liberării condiţionate, în condiţiile în care condamnatul nu s-a evidenţiat în vreun fel la locul de deţinere.
  • Prin urmare, în cazul în care nu există aparenţa unei reeducări, instanţa nu este obligată a proceda la liberarea condiţionată a condamnatului, în măsura în care aceasta nu face dovada unor eforturi temeinice de îndreptare, iar odată aflat în libertate, ar prezenta un potenţial pericol pentru societate mai înainte de executarea integrală a pedepsei.
  • Dovezile trebuie să fie temeinice şi să rezulte fără echivoc că poate fi reintegrat social, iar odată lăsat în libertate nu prezintă riscul să comită o nouă infracţiune. 
  • Instanța constată că este necesar a fi subliniat că dispunerea liberării condiționate este subsumată adoptării de către petent a unei conduite exemplare, dincolo de o normală executare a pedepsei, pe o perioadă suficientă pentru a putea fi formulate previziuni asupra viitoarei conduite a persoanei condamnate în societate, astfel încât să poată fi relevat dacă persoana condamnată are șanse reale și previzibile pentru o viitoare reintegrare socială, fiind eliminat riscul de a mai comite infracțiuni, ori dacă conduita sa, pe durata executării pedepsei, constituie doar o etapă vremelnică, necesară a fi parcursă pentru obținerea beneficiului liberării condiționate.
  • În ceea ce priveşte comportamentul general al deținutului în penitenciar, instanţa nu contestă participarea, pe parcursul executării pedepsei, la anumite activităţi educaționale, psihologice sau sociale în cadrul penitenciarului, după cum rezultă din caracterizarea aflată la dosarul cauzei, însă acestea au fost finalizate în mare parte fără credite, iar unele au fost chiar neacreditate, astfel că simpla participare nu poate conduce la concluzia că intimatul s-a îndreptat”, se arată în motivare.

N-a muncit o zi din 2013 până în prezent

Judecătorul notează că Omar Hayssam nu a lucrat nicio zi de la încarcerarea lui, în 2013, până în prezent. Instanța reține că sirianul nu a avut o evoluție progresivă, ci una sporadică.

  • „Instanţa observă că pe parcursul executării pedepsei, condamnatul a fost sancţionat disciplinar de 3 ori şi a fost recompensat de 23 de ori, număr care deşi poate părea impresionant la prima vedere, denotă o conduită normală pentru o persoană orientată spre reintegrare socială, prin raportare la perioada efectiv executată, condamnatul aflându-se în executarea pedepsei din anul 2013.
  • În același sens, instanţa constată, prin raportare la perioada executată, că petentul deținut are 0 zile considerate ca executate ca urmare a activităților lucrative, de instruire școlară și formare profesională prestate, a lucrărilor științifice elaborate ori a invențiilor brevetate. De asemenea, deținutul nu a fost selecționat să desfășoare activități lucrative din motive medicale.
  • În ceea ce privește evoluția generală a deținutului din punct de vedere educațional, comportamental, relațional și psihologic instanța reține că are o personalitate structurată atitudinal pe normele și valorile mediului de proveniență.
  • Instanţa apreciază ca fiind deosebit de relevantă antecedenţa penală a condamnatului, astfel cum aceasta reiese din procesul-verbal al Comisiei pentru liberare din care reiese că intimatul nu se află la primul contact cu legea penală, circumstanţe ce sunt de natură a releva o perseverenţă în comportamentul infracţional şi o desconsiderare a normelor de convieţuire socială.
  • Astfel, este adevărat că petentul a avut un comportament adecvat, dar acest comportament trebuie analizat în contextul săvârşirii unei infracțiuni de terorism.
  • În concret, gravitatea faptelor sale a fost avută în vedere la momentul individualizării pedepselor, iar acest aspect nu constituie un motiv în sine de respingere a cererii de liberare condiţionată, dar cu toate acestea afectează profilul moral, social şi infracţional al persoanei, care reprezintă punctul de plecare în analiza dovezilor temeinice de îndreptare.
  • Totodată, instanța are în vedere că de la ultima analiză în comisia de liberare condiționată din data de 31.10.2024, petentul a obținut 5 recompense și a participat la 16 concursuri (din care 4 neacreditate), număr apreciat ca fiind insuficient de către instanță.
  • Astfel, instanța reține că evoluția deținutului din punct de vedere educațional, comportamental și relațional nu este una progresivă, ci mai degrabă una sporadică față de activitățile de reintegrare socială”, notează judecătorul.

Instanța: Nu se justifică un act de clemență

Omar Hayssam nu a reușit să-i convingă pe magistrați că s-a îndreptat și că, odată eliberat, se va reintegra social:

  • „Raportat la aceste aspecte, instanța reține că nu a fost îndeplinit niciunul dintre scopurile pedepsei, astfel cum au fost analizate, eforturile depuse de persoana condamnată pe parcursul executării pedepsei, limitate de altfel, neputând contura concluzia, în acest moment, că reprezintă adevărata imagine a condamnatului în condițiile în care perioada efectiv executată din pedeapsă este neîndestulătoare pentru formarea unei atare convingeri, fiind, în concluzie, necesar ca petentul condamnat să mențină, într-un ritm constant/susținut, o poziție comportamentală dedicată valorilor corecte de conviețuire. (…)
  •  În aceste condiţii, prin raportare la perioada efectiv executată şi la restul considerabil rămas de executat, pedeapsa expirând la termen la data de 26.12.2035, instanţa, în acord cu concluziile Comisiei de liberare, apreciază că timpul petrecut în penitenciar este insuficient și nu se justifică un act de clemenţă, neavând convingerea că acesta poate fi reintegrat social şi că prezintă suficiente garanţii care să susţină ideea că nu va continua să săvârşească infracţiuni.
  • Astfel, instanţa reţine că la acest moment nu se impune liberarea condiţionată a petentului, chiar dacă acesta a îndeplinit fracţia prevăzută de lege, deoarece faţă de acesta funcţiile pedepsei nu au fost realizate impunându-se ca acesta să-şi intensifice eforturile în ceea ce priveşte formarea unei atitudini de respect faţă de valorile sociale şi ordinea de drept”, reține instanța de fond.

Când poate Omar Hayssam să formuleze o nouă cerere de liberare

Odată cu respingerea cererii de liberare condiționată, instanța i-a pus în vedere lui Omar Hayssam că poate formula una nouă abia în luna iunie 2026, termen până la care trebuie să „își intensifice eforturile de reeducare”:

  • „Nu în ultimul rând, instanța reține că situația medicală a petentului deținut nu poate conduce per se la admiterea prezentei cereri de liberare condiționată, nefiind un motiv prevăzut de lege pentru dispunerea unei astfel de măsuri.
  • Condiția medicală poate fi avută în vedere în mod excepțional, coroborată cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de art. 100 C.pen. (îndeplinirea fracției, achitarea despăgubirilor civile, dovezi temeinice de îndreptare), iar pentru valorificarea exclusivă a acesteia petentul poate apela la instituția întreruperii executării pedepsei.
  • De altfel, din înscrisurile depuse de către petent rezultă că asistența medicală a acestuia poate fi asigurată în cadrul rețelei sanitare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, fapt ce întărește concluzia instanței referitoare la netemeinicia cererii petentului.
  •  La stabilirea termenului de reiterare, instanţa va avea în vedere o durată rezonabilă, în care persoana condamnată trebuie să îşi intensifice eforturile în ceea ce priveşte formarea unei atitudini de respect faţă de valorile sociale şi ordinea de drept, astfel încât să se realizeze funcţia aplicării şi executării pedepsei cu închisoarea, respectiv reeducare a condamnatului şi prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni.
  • Instanţa va fixa termen de reiterare a cererii la data de 3.06.2026, considerând că fixarea acestui termen îl poate ajuta pe petent să înţeleagă că pentru a putea beneficia de instituţia liberării condiţionate trebuie să-şi intensifice eforturile de reeducare, să participe la activităţi care îl pot ajuta să se reintegreze în societate, nefiind de ajuns doar faptul că acesta nu a cauzat probleme deosebite în penitenciar până în prezent”, se mai arată în documentul citat.

Înalta Curte de Casație și Justiție notează că Omar Hayssam a pus la cale și a orchestrat în 2005 răpirea a trei jurnaliști români în Irak (Marie-Jean Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian) pentru a „poza ca erou” în contextul în care era urmărit penal pentru infracțiuni economice.

Sirianul a fost ajutat de complicele lui, Mohammad Munaf, condamnat și el la 10 ani de pușcărie. Acesta a fost liberat condiționat pe 6 iulie 2022 și a părăsit teritoriul României.  

Omar Hayssam a reușit să fugă în vara anului 2006, după ce l-a convins pe procurorul de caz, Ciprian Nastasiu, că are cancer în fază terminală și nu poate fi tratat în închisoare. 

La vremea respectivă, Hayssam era cercetat penal în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak. Procurorul l-a crezut, la fel și judecătoarea Sofica Dumitrașcu de la Curtea de Apel București, care i-a admis cererea și l-a pus în libertate.

Sirianul a fugit cu complicitatea lui Mustafa Tartoussi, fiind prins și repatriat abia în 2013.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Valea Oltului, blocată de zăpadă: coloană de 40 km, iar utilajele au ajuns după aproape două ore. Se circulă greu și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Ce au mâncat Ilie Bolojan și premierul olandez la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii
Știri România 17:30
Ce au mâncat Ilie Bolojan și premierul olandez la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii
Valea Oltului, blocată de zăpadă: coloană de 40 km, iar utilajele au ajuns după aproape două ore. Se circulă greu și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva
Știri România 15:58
Valea Oltului, blocată de zăpadă: coloană de 40 km, iar utilajele au ajuns după aproape două ore. Se circulă greu și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva
Parteneri
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Adevarul.ro
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer
Fanatik.ro
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Anunțul făcut de Andra la sfârșit de an. Nici măcar fanii ei nu se așteptau: „N-am avut timp să vă povestesc despre asta până acum”
Stiri Mondene 16:54
Anunțul făcut de Andra la sfârșit de an. Nici măcar fanii ei nu se așteptau: „N-am avut timp să vă povestesc despre asta până acum”
Povestea impresionantă de viață a actriței fenomen din Turcia. Și-a vizitat soțul, un deținut politic, săptămânal la închisoare, timp de opt ani
Stiri Mondene 16:15
Povestea impresionantă de viață a actriței fenomen din Turcia. Și-a vizitat soțul, un deținut politic, săptămânal la închisoare, timp de opt ani
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
ObservatorNews.ro
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Politică 16:00
Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 15:45
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental