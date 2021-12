Preşedinta Executivului european a vorbit, în Parlamentul de la Strasbourg, despre „evoluţia extrem de îngrijorătoare” a noii tulpini, precizând că numărul de infectări cu Omicron se dublează, în prezent, la fiecare două sau trei zile.

„Însă, în anul care s-a scurs, am lucrat din greu şi am realizat multe lucruri. De aceea, Europa este acum într-o poziţie mai bună pentru a combate virusul”, a adăugat Ursula von der Leyen, înaintea summitului liderilor europeni, care va începe joi la Bruxelles.

„În primul rând, avem acum suficiente doze de vaccin pentru fiecare european”, a subliniat șefa Comisiei Europene, reamintind că 66% din populaţia blocului comunitar a primit deja două doze de vaccin.

Potrivit Ursulei von der Leyen, 62 de milioane de cetățeni europeni s-au vaccinat și cu doza booster, care este „cea mai bună protecție disponibilă în prezent” împotriva tulpinii Omicron.

