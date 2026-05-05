Organizația Mondială a Sănătății a declarat că încearcă să ia legătura cu pasagerii unui zbor din 25 aprilie între Sfânta Elena și Johannesburg, la care a participat unul dintre pasagerii îmbolnăviți de pe nava de croazieră, care a murit a doua zi, potrivit AFP.

„Până la data de 4 mai 2026, au fost identificate șapte cazuri (două cazuri de hantavirus confirmate de laborator și cinci cazuri suspecte), dintre care trei decese, un pacient în stare critică și trei persoane care au prezentat simptome ușoare”, a declarat agenția de sănătate a Națiunilor Unite într-un comunicat.

În timpul croazierei, care se desfășura de la Ushuaia, în Argentina, către Capul Verde, în largul Africii de Vest, „apariția simptomelor a avut loc între 6 și 28 aprilie 2026”, a precizat OMS.

Boala „s-a caracterizat prin febră, simptome gastrointestinale, evoluție rapidă către pneumonie, sindrom de detresă respiratorie acută și șoc”, a menționat organizația, adăugând că „investigațiile sunt în curs”.

OMS a subliniat că a evaluat riscul pe care îl prezintă focarul pentru populația globală ca fiind „scăzut”, adăugând că va continua să monitorizeze situația.

Pasageri din Marea Britanie, Spania și Statele Unite, precum și membri ai echipajului din Filipine, se aflau printre cele 23 de naționalități de la bordul navei MV Hondius, care, potrivit OMS, transportă în prezent 147 de persoane.

Un pasager britanic se afla la terapie intensivă în Johannesburg, iar doi membri ai echipajului – unul britanic și celălalt olandez – aveau nevoie de „asistență medicală urgentă”, a declarat operatorul navei, Oceanwide Expeditions, într-un comunicat.

Trei dintre cazurile identificate nu se mai aflau pe navă, iar patru au rămas la bord, inclusiv un german care a murit sâmbătă. În total, trei oameni au murit pe nava MV Hondius.

Primele decese în rândul pasagerilor au fost înregistrate în cazul unui cuplu olandez – soțul a murit la bord pe 11 aprilie, iar soția a murit după ce a debarcat la Sfânta Elena pentru a însoți trupul neînsuflețit al soțului, a precizat operatorul. OMS a declarat că soția, care a părăsit nava împreună cu soțul decedat pe 24 aprilie, suferea de „simptome gastrointestinale”.

„Starea ei s-a agravat ulterior în timpul unui zbor către Johannesburg, Africa de Sud, pe 25 aprilie”, a precizat organizația, adăugând că „ea a decedat ulterior la sosirea la secția de urgențe pe 26 aprilie”.

„Pe 4 mai, cazul a fost confirmat prin test PCR ca fiind o infecție cu hantavirus”, a precizat organizația, subliniind că „a fost inițiată urmărirea contactelor pentru pasagerii zborului”.

Infecția cu hantavirus la om este o boală rară, dar gravă și potențial mortală, care se transmite în principal prin contactul cu urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate, a declarat OMS. Cu toate acestea, în focare anterioare au fost raportate și cazuri de transmitere de la om la om.

