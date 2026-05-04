Până acum, un singur caz de hantavirus a fost confirmat prin teste de laborator. Alte cinci cazuri sunt considerate suspecte. Dintre cele șase persoane afectate, trei au murit, una este internată la terapie intensivă în Africa de Sud, iar alte două persoane aflate la bord au nevoie de asistență medicală urgentă, potrivit OMS.

Un bărbat de 70 de ani a murit la sosirea pe insula Sfânta Elena

Un bărbat de 70 de ani, pasager pe MV Hondius, s-a îmbolnăvit în timpul croazierei și a murit la sosirea pe insula Sfânta Elena, a declarat un oficial sud-african din sănătate pentru BBC. Rămășițele sale urmează să fie repatriate în Olanda. Soția bărbatului, în vârstă de 69 de ani, s-a îmbolnăvit și ea și a murit ulterior într-un spital din Johannesburg, Africa de Sud. Oficialii sud-africani au transmis că cei doi erau cetățeni olandezi.

Un al treilea pasager a murit pe navă, iar trupul său se află încă la bordul vasului. Autoritățile olandeze pregătesc repatrierea trupului neînsuflețit, dar și evacuarea a două persoane cu simptome.

Un britanic este la terapie intensivă în Johannesburg

Singurul caz confirmat de hantavirus este cel al unui cetățean britanic în vârstă de 69 de ani. Bărbatul a fost evacuat medical de pe navă și este internat la terapie intensivă în Johannesburg, potrivit informațiilor transmise de OMS și de operatorul navei.

Pe vas se mai află două persoane cu simptome care au nevoie de ajutor medical urgent. Potrivit The Guardian, evacuarea acestora depinde de aprobările autorităților din Capul Verde, în timp ce OMS lucrează cu autoritățile naționale și cu operatorul navei pentru gestionarea cazului.

MV Hondius se află în largul portului Praia, capitala Capului Verde, potrivit site-urilor de monitorizare maritimă citate de BBC. Nava plecase din Ushuaia, Argentina, și se îndrepta spre Capul Verde. Reuters scrie că vasul avea aproximativ 150 de pasageri la bord și că, pe traseu, a trecut prin Antarctica și alte zone din Atlantic.

Compania care operează nava spune că ancheta continuă

Oceanwide Expeditions a transmis că gestionează „o situație medicală gravă” pe nava MV Hondius, aflată în largul Capului Verde. Compania a precizat că o tulpină de hantavirus a fost identificată la un pasager evacuat anterior de pe vas și tratat acum la terapie intensivă în Johannesburg.

Operatorul navei a subliniat însă că hantavirusul nu a fost confirmat la cele două persoane cu simptome aflate încă la bord.

Compania spune că încearcă să stabilească exact cauza deceselor și dacă acestea au legătură directă cu virusul. În paralel, OMS face investigații epidemiologice, teste de laborator și secvențierea virusului, pentru a afla cum s-a produs îmbolnăvirea și cât de mare este riscul pentru celelalte persoane de la bord.

Ce este hantavirus

Hantavirusul este numele dat unui grup de virusuri purtate de rozătoare. Oamenii se pot infecta mai ales când intră în contact cu urina, saliva sau materiile fecale ale rozătoarelor infectate. Infectarea se poate produce și prin inhalarea prafului contaminat.

Virusul poate provoca forme severe de boală. Una dintre ele afectează plămânii și poate duce la probleme respiratorii grave. O altă formă afectează mai ales rinichii.

OMS a transmis că hantavirusul este rar, dar poate provoca boli severe. ABC News notează, citând experți, că riscul ca virusul să se răspândească larg, ca în cazul unei pandemii, este considerat redus, pentru că hantavirusurile sunt asociate în principal cu rozătoarele și cu expunerea la excrementele acestora.

Pentru infecțiile cu hantavirus nu există un tratament specific. Pacienții primesc îngrijiri de susținere, iar intervenția medicală rapidă poate crește șansele de supraviețuire.

Hantavirus, menționat și în cazul morții soției lui Gene Hackman

Hantavirusul a ajuns în atenția publică și anul trecut, după moartea lui Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman. Ea a murit în martie 2025 din cauza unei boli respiratorii asociate cu hantavirusul.

Medicii legiști au stabilit că Betsy Arakawa contractase sindrom pulmonar cu hantavirus, o afecțiune care poate pune viața în pericol. Gene Hackman a murit aproximativ o săptămână mai târziu, în locuința sa din Santa Fe, din cauze naturale.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat de unde ar fi pornit posibilul focar de pe MV Hondius. Nu este clar nici dacă toate cele trei decese au fost provocate direct de hantavirus, pentru că doar un caz a fost confirmat prin teste de laborator.

Nava rămâne în largul Capului Verde, iar autoritățile lucrează la evacuarea persoanelor cu simptome și la repatrierea victimelor. Ancheta OMS continuă.

