În ciuda refuzului său de a fi contactat sau de a avea orice fel de legătură cu lumea exterioară, el a fost constant monitorizat de autoritățile braziliene, care îi mai lăsau, ocazional, provizii

Cadavrul său a fost găsit pe 23 august într-un hamac în fața colibei sale de paie. Nu erau semne de violență.Bărbatul era ultimul dintr-un grup indigen ai alți șase membri rămași au fost uciși în 1995. Grupul locuia în zona indigenă Tanaru din statul Rondônia, care se învecinează cu Bolivia.

Se credea că majoritatea membrilor tribului său au fost uciși încă din anii 1970 de către fermierii care doreau să-și extindă pământul.

Se crede că „Omul găurii” avea aproximativ 60 de ani și că a murit din cauze naturale.

„După ce a văzut masacre atroce și invazii ale locurilor sale, respingerea contactului cu lumea exterioară a rămas cea mai bună șansă de supraviețuire pentru el”, a spus Sara Shenker de la Survival International.

An isolated Indigenous man known as the “man of the hole” has died in the Amazon; he is thought to be the last of his tribe



He resisted all attempts to contact him over decades, during which his family was killed. He shot arrows at anyone who came closehttps://t.co/7dK2NiQt7z pic.twitter.com/lTFuWKyDEO