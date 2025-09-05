Filiala din România ar urma să fie masiv afectată

OMV Petrom, filiala din România, ar putea fi semnificativ afectată de aceste măsuri. De asemenea, sunt prevăzute disponibilizări la rafinăria OMV din sudul Germaniei și la operațiunile din Slovacia.

În Austria, țara de origine a companiei, aproximativ 400 din cele 5.400 de posturi ar urma să fie eliminate. Aceste reduceri reprezintă o lovitură semnificativă pentru economia austriacă, conform sindicatului GPA.

„Posibilele pierderi de personal calificat sunt o lovitură serioasă pentru industria austriacă”, a avertizat sindicatul, amenințând cu acțiuni de protest dacă OMV nu va oferi condiții echitabile angajaților afectați.

Excepții și implicații pentru România

Borealis, filiala petrochimică a OMV, aflată în proces de fuziune cu divizia de petrochimie a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), nu ar urma să fie afectată de aceste măsuri.

În România, unde OMV deține 51,156% din acțiunile OMV Petrom, impactul acestei restructurări ar putea fi semnificativ. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,698% din acțiuni, conform datelor Bursei de Valori București.

