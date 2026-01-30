Într-o scrisoare adresată statelor membre miercuri, 28 ianuarie, Antonio Guterres invocă drept motive neplata contribuțiilor și o regulă bugetară care impune ONU să returneze statelor fondurile neutilizate.

Potrivit secretarului general al ONU, suma contribuțiilor restante se ridica la un record de 1,57 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025. Guterres nu a numit țările care sunt în urmă cu plățile.

Deficitul bugetar obligă ONU să înghețe angajările, să amâne plățile sau să-și reducă misiunile. Estimările arată că ONU ar putea rămâne fără fonduri până în luna iulie.

„Traiectoria actuală este nesustenabilă. Expune organizația la riscuri financiare structurale și impune o alegere dură: fie statele membre sunt de acord cu o revizuire completă a regulilor noastre financiare, fie trebuie să accepte perspectiva foarte reală a unui colaps financiar”, semnalează Antonio Guterres.

Cu cinci săptămâni înainte de sfârșitul anului 2025, 48 de țări nu își plătiseră integral cotizațiile de membru. Printre aceste țări figurau mai ales Statele Unite și Rusia. Cotizația este stabilită în funcție de dimensiunea economiei fiecărui stat membru. Statele Unite asigură 22% din buget, iar China – 20%.

Între timp, administrația Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din 31 de structuri ale ONU și înființarea unui Consiliu pentru Pace, la inițiativa președintelui Donald Trump. Liderul republican de la Casa Albă a sugerat posibilitatea ca ONU să fie înlocuită cu Consiliul pentru Pace pe motiv că Națiunile Unite „nu au fost deosebit de utile” în soluționarea conflictelor armate.

Guterres a lansat anul trecut Grupul de lucru pentru reforma ONU (UN80) în scopul reducerii costurilor și îmbunătățirii eficienței. Ca parte a acestor eforturi, bugetul ONU pentru 2026 a fost redus cu 7%, la 3,45 de miliarde de dolari.

ONU reunește 193 de state membre și este responsabilă oficial pentru menținerea păcii și a securității internaționale, protejarea drepturilor omului, promovarea dezvoltării socioeconomice și coordonarea ajutorului umanitar. Organizația a fost creată în 1945, pe fondul încheierii celui de-Al Doilea Război Mondial, la inițiativa Statelor Unite și a Marii Britanii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE