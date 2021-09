Operată pe creier de o tumoră gigant, de 8 centimetri, o femeie din Iași și-a recăpătat vederea. Medic: „A fost o intervenție complexă, de 7 ore”

Femeia s-a prezentat la spital după ce începuse să vadă din ce în ce mai rău. Credea că e din cauza cataractei care îi macină unul dintre ochi, însă după o serie de analize, medicii au determinat că este vorba despre o tumoră foarte mare. Cu diametrul de opt centimetri, aceasta se afla la baza craniului și îi apăsa pe nervii optici.

Cu toate acestea, Elena Delea spune că nu o durea deloc capul, iar mai mare decât orice a fost frica pe care a simțit-o când i s-a spus că trebuie operată pe creier. De altfel, primul medic care i-a semnalat că trebuie să facă investigații suplimentare a fost dentistul, la care a fost pentru alte probleme și căruia i-a spus că nu mai vede, deși nu o doare capul.

„Sunt din Iași și am venit aici, la spital, să-mi fac o operație de cap, deși nu mă durea și eu aveam răul acolo. Nu am avut nicio durere, sperietura asta de film care mi-a ieșit că am tumora asta… și la creier. Toți ne-am speriat și de asta îmi vine să plâng acum, dar am venit aici și după cum se vede sunt bine, mulțumesc”, a spus femeia într-un material video publicat de Spitalul de Neurochirurgie.

Femeia are șanse să vadă din nou foarte bine

Echipa care a intervenit a fost coordonată de directorul medical al spitalului, dr. Marius Dabija, care spune că operația a fost una foarte complexă, cu riscuri majore, pe care și le-au asumat atât medicii, cât și familia.

„O tumoră care avea aproape 8 cm și care era situată foarte prost, la baza craniului. Și, în plus, împingea și îngloba structuri cerebrale foarte importante, vase importante, nervii optici. Pacienta nu vedea nimic, nici lumina de trei săptămâni. A fost o provocare pentru noi să operăm. A fost o intervenție dificilă și a durat 7 ore. Dar după operație, surpriza plăcută a fost că la două zile, nu numai că și-a revenit foarte bine, dar a început să vadă. Nu vede încă perfect, dar odată ce o să-și rezolve cataracta de pe ochiul stâng, sperăm să vadă foarte bine”, a declarat dr. Marius Dabija.

Dr. Marius Dabija

Elena Delea a început deja să distingă contururi, să fie sensibilă la schimbările de luminozitate, iar medicii spun că starea ei se va îmbunătăți în zilele următoare.

