Lansată în 2021, operațiunea a fost descoperită la sfârșitul anului 2024 de către serviciile secrete americane și există suspiciuni că ar fi în curs.

The Telegraph publică această informație în contextul în care premierul britanic Keir Starmer efectuează începând de miercuri o vizită de trei zile în China.

Operaţiunea de piratare a telefoanelor mobile ale unor oficiali britanici, în mare parte de la Downing Street 10, sediul prim-miniștrilor Regatului Unit, ar fi permis citirea mesajelor, ascultarea apelurilor, accesarea contactelor sau geolocalizarea lor.

The Telegraph subliniază că guvernul britanic nu a furnizat informaţii despre amploarea breşei de securitate. În schimb, administrația de la Washington a arătat clar că președintele Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance şi fosta vicepreședintă Kamala Harris au fost vizați de chinezi în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale organizate în noiembrie 2024 în Statele Unite.

De la revenirea sa la putere, Partidul Laburist, condus de Keir Starmer, încearcă o îmbunătățire a relațiilor cu China, considerată un partener economic indispensabil. Opoziţia conservatoare acuză însă guvernul lui Starmer că este prea complezent faţă de regimul de la Beijing, ținând cont de operațiunile de spionaj efectuate de chinezi împotriva Regatului Unit.

În octombrie anul trecut, Keir Starmer a fost acuzat că a muşamalizat un caz. Acest caz se referă la abandonarea urmăririi penale împotriva a doi cetăţeni britanici arestați deoarece au furnizat informaţii strategice Beijingului și eliberați între timp.

În urma acestui incident, şeful serviciilor secrete britanice a avertizat asupra „ameninţării zilnice” care planează dinspre China asupra Regatului Unit. Ulterior, MI5 le-a semnalat parlamentarilor britanici că regimul de la Beijing duce o campanie de recrutare pe LinkedIn. Printre cei contactați de Ministerul Securității de Stat din China se numără consilieri ai foștilor miniștri, fie conservatori, fie laburiști, oficiali și chiar și experți în diverse domenii.

Recent, parlamentarii britanici s-au declarat profund îngrijorați față de planul Chinei de a-și transfera ambasada de la Londra într-un complex care, potrivit The Telegraph, va avea 208 camere secrete subterane, plus una „ascunsă”.

