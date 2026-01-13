Premierul Keir Starmer trebuie să decidă până pe 20 ianuarie dacă aprobă sau nu construcția „superambasadei” chineze, o decizie deja amânată de mai multe ori. Subiectul a fost intens dezbătut marți în Parlamentul Marii Britanii.

Statul chinez încearcă de mulți ani să-și mute ambasada din cartierul Marylebone în zona unui sit istoric din apropierea Turnului Londrei și a City-ului, centrul financiar al capitalei britanice.

Potrivit The Telegraph, care menționează că a obținut schițe ale planurilor viitorului sediu, China intenționează să construiască numeroase „camere secrete” în subteran, inclusiv una „ascunsă” în apropierea unor cablurilor de comunicații sensibile.

Această ambasadă, care ar fi cea mai mare ca suprafață din Regatul Unit dacă va fi aprobată, a stârnit proteste din partea riveranilor și îngrijorări la nivel politic din cauza acțiunilor de spionaj pe care un sediu de acest fel le-ar putea facilita.

„Superambasada” i-ar oferi Chinei o „rampă de lansare pentru războiul economic” împotriva Marii Britanii, a denunțat purtătoarea de cuvânt a Partidului Conservator pe teme de securitate, Alicia Kearns.