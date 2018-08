OPINIE / Cristian Coman, redactor-șef Știri Curate: „Dezvănțuiți-vă, critici! E vremea voastră!”

Viva nu are pretenția să fie justițiară. Nici să facă echilibru perfect între opinii. Pentru că nu s-a lovit de asta, nu este scopul ei. Nu are nici obișnuința personajelor cu biografii încărcate de infracțiuni. A încercat să profite de o exclusivitate, simțind că notorietatea, controversa și dilema „este sau nu gravidă” vor fi pe interesul publicului.

de Cristian Coman, redactor-șef Știri Curate

Da, au greșit cei care au luat decizia de a publica textul. Au greșit că nu și-au dat seama de contextul în care a fost difuzat pictorialul.

Au greșit că nu au folosit cuvintele corecte.

Au greșit că au omis cuvinte, pe care „deontologia' și „jurnalismul' multor critici le-au evidențiat cu markerul mov.

Și acum, jurnalistule, uită-te în oglindă: tu câte compromisuri de la meserie ai făcut?

Unde ești în fiecare zi când, în online și în on air, manipulatorii fac din alb, negru și invers?

Unde erai când Alexandru Căutiș era dat afară, de două ori, din studioul Realitatea TV, pentru opiniile lui?

Când Ionel Dancă de la PNL era trimis de la Antena 3 „Să o pupați în c… pe Kovesi'?

Când DIGI TV soma propriii angajați să se cenzureze, să nu afecteze interesele grupului?

Când Radu Banciu de la B1 coboară de multe ori analizele sale la nivelul smardoiului de cartier?

Când România TV spunea că Soros dă 30 de lei pentru un câine la protest?

Când Dragoș Pătraru semnala derapajele de la TVR?

Manipulările, diversiunile, exagerările din fiecare zi, când Udrea e gravidă și când Udrea nu era gravidă, nu te oripilează?

Dar când manelele au ocupat spațiul public, promovate de Pro TV?

Sau când nivelul suburban al scandalului de la Acces direct a ieșit prin telecomandă?

Tu și colegii tăi, ce ați făcut?

Intransigenți când e la modă? E ok, e libertatea de exprimare. De aceea scriu și eu.

Elena Udrea a plătit redacții întregi când era pe val. V-ați revoltat? V-ați legat cu lanțul de rotativă? Sau cu cablul TV de poarta televiziunilor?

Da. Cei de la Viva au greșit.

Dar dimensiunile apocaliptice ale revoltei jurnalistice mă determină să mă gândesc la frustrarea unora dintre acuzatori, la neputința lor. Sau la sechelele determinate de un comportament reprimat.

Sau poate acum ați avut o iluminare. Poate acum ați realizat că indignarea vă gâtuie, poate de acum înainte nu veți mai permite ca derapajele din presă să treacă netaxate.

Poate că nu mai suportați.

Dezvănțuiți-vă, critici! E vremea voastră!

Sunteți atât de încărcați cu corectitudine, încât ați putea schimba lumea! Lumea presei.

Nu mă ascund în spatele vorbelor, am făcut destule greșeli și compromisiuri. Am lucrat la câteva dintre televiziunile enumerate și am fost contemporan cu unele dintre decizii.

Tocmai de aceea, cred că aruncatul cu piatra când toată lumea aruncă e ca și cum te-ai ascunde în public.