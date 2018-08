„A fost un demers jurnalistic, nu avem voie ca instituție de media să ne autocenzurăm pe un subiect de mare interes public. Da, am greșit forma de împachetere, recunosc, și ne merităm înjurăturile de rigoare. Dar pe formă, nu pe fond”, a declarat Mihnea Vasiliu, pentru Paginademedia.ro.

Directorul general Ringier România a respins categoric ideea că Elena Udrea a plătit pentru apariția pozelor sau revista VIVA! a plătit pentru acest pictorial.

„Nu am fost plăți de Elena Udrea și nici nu am dat bani pentru aceste poze. Și nici nu am gândit meschin cum sugerează unii: hai să publicăm pozele astea și o să ne umplem de bani de la tiragul suplimentar al revistei etc. Cu alte cuvinte, hai să ne asumăm că suntem imorali, dar măcar să câștigăm bani din asta. E iar ridicol: revista a tipărit doar câteva mii de examplare în plus, iar câștigul este de câteva mii de euro. Cine ar fi nebun să riște brandul pentru câteva mii de euro?”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

Despre acuzațiile referioare la modul în care a fost redactat textul din revista VIVA!, directorul general al Ringier România a declarat:

„Nu am avut intenția să îi spălăm imaginea în niciun fel. Tonul mai ‘moale’ a fost cauzat de linia generală a revistei VIVA! care rămâne totuși în zona de lifestyle. Dar admit că a fost o greșeală pe care am reparat-o atât prin scuze publice, cât și prin adăugarea la texte publicate online a unor precizări/reamintiri legate de starea de condamnată, fugară etc. a Elenei Udrea. Dar de aici până la a sugera, cum văd că o fac mulți ‘deontologi’, că nu ar fi trebuit să dăm nimic, că ar fi trebuit să aruncăm pozele la gunoi, să ignorăm subiectul, e cale lungă”, a explicat Mihnea Vasiliu.

„Îndrăznesc să provoc orice critică al publicării acestui material să spună, dar nu din spatele confortabilului anonimat cum se întâmplă în comentariile de pe net, că el, ca redactor-șef al unei publicații de celebrități s-ar fi autocenzurat și ar fi aruncat pozele la gunoi. Ringier este un trust care ține enorm la a promova un jurnalism obiectiv, neimplicat politic și nu cred că acest grup a fost vreodată legat de vreun scandal, acuzat de părtinire politică etc. Bunăoară, în cazul Bute îmi amintesc că Elena Udrea folosea alte media de la noi ca să își facă PR pe bani și Ringier nu apare pe lista aia, care e publică de altfel. Unele din acele media sunt acum vârful de lance al deontologiei în România. Bravo lor, să le fie metamorfoza ușoară.”

Mihnea Vasiliu a mai explicat că, inițial, revista VIVA! avea pregătită o altă copertă. Dar pentru că revista a intrat în posesia fotografiilor cu Elena Udrea s-a luat decizia „din scurt”.

„Acesta e și motivul pentru care nu am anunțat publicitarii din numărul respectiv. Nu mai era efectiv timp să schimbăm ceva și ne era frică să nu trimită pozele și altor grupuri de presă. Eu afirm aici că nu am avut timp să-i anunță, ceea ce chiar e adevărat, dar se pune problema: chiar trebuie să anunțăm genul ăsta de subiect și el să ne fie ‘aprobat’ de clienții de publicitate? Unde o să ajungem? O să cerem voie publicitarilor sau, mai rău, nu știu cărei instituții guvernamentale etc să publicăm știri, materiale cu x sau cu y? O să le trimitem texte dinainte ca pe vremea Suzanei Gâdea ca să ni le aprobe, să ne spună că sunt prea moi sau prea tari, să le editeze?”, a mai explicat directorul general al Ringier România.

