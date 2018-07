Opt ani de la moartea Mădălinei Manole. Familia artistei, la mormântul acesteia

Sâmbătă se împlinesc opt ani de când vestea morții fulgerătoare a Mădălinei Manole a șocat o țară întreagă. Artista și-a pus capît zilelor chiar de ziua de ei de naștere, lăsând în urmă durere și multe întrebări.

În ziua în care Mădălina Manole s-a născut și a trecut la cele veșnice, câțiva tatăl artistei, Ion Manole și fratele acesteia, împreună cu câteva rude și apropiați care nu au uitat-o pe Mădălina au mers la cimitirul Bolovani din Ploiești, acolo unde își doarme somnul de veci „Fata cu părul de foc".



Au adus flori, lumânări și s-au recules la locul de veci au celei pe care au iubit-o. Trandafiri albi și roz au acoperit lespedea care acoperă mormântul Mădălinei Manole și crizanteme albe și gladiole au fost puse la căpătâiul ei.

Cel mai afectat de situație este și acum Ion Manole, tatăl artistei, care sărutat portertul fiicei sale și i-a vorbit Mădălinei la mormânt. Nu a uitat-o și, mai ales nu s-a consolat nici cu pierderea, dar nici cu decizia autorităților care au concluzionat că în cazul Mădălinei Manole a fost vorba despre o sinucidere.

Petru Mircea și fiul Mădălinei, absenți

Fostul soț al Mădălinei Manole, Petru Mircea și fiul pe care acesta îl are cu regretata artistă au lipsit de la comemorarea care a avut loc la Ploiești. Tatăl Mădălinei Manole nu l-a iertat nici acum pe fostul său ginere, pe care încă îl consideră vinovat penyru tragede. Ion Manole spune îmncă că ar fi vrut ca acesta să-și aducă fiul la piatra de mormânt a mamei

„Unde este? Că mă așteptam să ne întâlnim aicim, să vorbim, să ne împăcăm, cel puțin cu copilul, că nu copilul nu am nimic. De cine îi e frică? Îi e frică de ce a făcut pentru că sunt niște legi foarte clare. Nimeni nu se omoară de fericire. Orice om, când are în casă o pisică, un cățeluș, se îngrijește d eel. El ce a făcut?" sunt întrebări pe care Ion Manole și le pune și acum, la opt ani de la moartea fiicei sale.

Acesta a ținut să dea replica fostului său ginere, care l-ar fi acuzat de implicare în speciacolul organizat în urmă cu câteva luni în memoria Mădălinei.

„Când s-a făcut spectacolul de la București ce v-a declarat? Că e un spectacol pe genunchi pentru bani, pentru familia Manole, că va face el spectacol? Câte spectacole a făcut el în opt ani de zile? Ce melodii i-a făcut el nevestei lui care e aici, în pământ? Eu avem puterea să fac un spectacol la Sala Palatului? Numai tâmpenii din astea! E un om pierdut! Dar oricum, vor plăti toți! Vă asigur că toți vor plăti pentru crima care s-a făcut aici!" a spus Ion Manole, la mormântul fiicei sale.

O visează că îi spune „e cum zici tu"

Deși se spune că timpul le rezolvă pe toate, este evident pentru oricine îl ascultă pe Ion Manole că în cazul său durerea este la fel de mare și acum, la opt ani de la moartea artistei. Iar bătrânul nu s-a consolat nici pe departe cu soluția dată de autoritățile juediciare care au închis dosarul morții Mădălinei cu concluzia că aceasta s-a sinucis.

La comemorarea de opt ani a Mădălinei, Ion Manole a povestit că o visează pe Mădfălina și că în vis aceasta îi spune: „Nu s-a întămplat cum s-a spus, e cum zici tu".

Ion Manole a reafirmat că nu moare „până când nu află adevărul" și a acuzat că moartea artistei a fost anchetată „după protocoalele care știți". Ion Manole a a acuzat că s-au făcut „dezinformări" și că nu i s-a permis să afle detalii din dosaul în care a fost anchetată moartea fiicei sale și a acuzat că sunt persoane care se opun redeschiderii dosarului.

Ion Manole a lansat și un scenariu șocant cu privire la viitor. El a spus că luptă în continuare pentru aflarea circumstanțelor în care a murit fiica sa.

"După ce un post de televiune va avea curajul să difuzeze sunt convins că voi fi urmărit și voi fi achitat. În nici un caz să nu credeți cei care mă vedeți pe aici că, dacă voi muri, voi muri cum zic ei, că am fost beat sau nu știu ce, pentru că eu nu mai beau de mult. Merg liniștit pe stradă, nu traversez unde nu trebuie, dar mă urmăresc. Ca fapt divers, și eri la ușa mea a venit un poliățai în civil. NU am înțeles de ce și câtă coincidență. A sunat, i-am dat drumul și când am ieșit în ușă s-a speriat, așa. Era luat prin surprindere, se alșteptană nu mă găsească, să nu fiu ei. Și când l-am întrebat care e problema, niște abureli, că dacă nu știu eu dacă sunt oameni chiriași. Ce era treaba mea asta?" a spus Ion Manole.