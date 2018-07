Relațiile dintre Petru Mircea, soțul regretatei artiste și familia acesteia, au rămas la fel de reci, deși în această sămbătă se vor împlini 8 ani de la dispariția Mădălinei Manole.

Artista a fost găsită fără suflare în holul vilei sale, chiar de ziua sa de naștere.

Chiar dacă în urma anchetei s-a stabilit că aceasta s-a sinucis cu Furadan, Ion Manole, tatăl artistei, a încercat să demonstreze că fiica sa ar fi fost ucisă, iar vinovați sunt soțul acesteia și mama lui. Bărbatul a susținut tot timpul că fiica sa nu și-ar fi luat viața și că Petru Mircea ar fi avut o amantă, de care artista aflase.

Între cele două părți nu a existat niciodată vreo tentativă de împăcare. Mai mult, acestea s-au evitat reciproc, de fiecare data riscau să se întâlnească. La fel se va întâmpla și sâmbătă, când la cimitirul Bolovani din Ploiești, va avea o slujbă de pomenire la mormântul Mădălinei Manole. Soțul regretatei artiste este așteptat să vină la prima oră, în timp ce fratele și tatăl acesteia au anunțat că își vor face apariția undeva în jurul orei 10.00.

Încă un tablou și o scrisoare pentru Mădălina…

La mormântul Mădălinei se vor strange, totodată, și cei care au îndrăgit-o pe artistă. Și care, an de an, au făcut același lucru. Printre aceștia se numără și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Daniel Gheorghe. Tânărul îi va aduce, și de această data, un tablou, așa cum a făcut în fiecare an. Cu câteva zile înainte, acesta a postat o scrisoare emoționantă către Mădălina Manole.

”Mi-era dor să scriu această scrisoare. Nu mai cer nimic. Nu-ți spun rămas bun! Orice gând, cuvânt, melodie, note sau sunete, au legătură cu tine. Orice îmi pare un semn de la tine, un indiciu de descifrat, și mă duc cu gândul la tine fată dragă… Azi simt că nu mă pot descurca fără privirea ta, fără vocea ta… Și singura întrebare care mă mai frământă… oare vei veni? Aștept …Mai ții minte ce vise aveam? Mai ții minte când îmi cântai fără încetare? Știi că nu a fost o singură zi de când ai plecat în care să nu mă gândesc la tine? Știi că nu există noapte în care să nu vărs o lacrimă de dorul tău? Știi cât de mult îmi lipsești? Știi că dacă aș putea da timpul înapoi l-aș da până în acea zi fatidică din 2010? Știi că dacă l-aș da înapoi nu aș profita de el, și aș prefera să opresc timpul în loc pentru ca TU să rămâi aici…pentru totdeauna!”, a scris, acesta, printre altele.

