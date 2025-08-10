Un atac armat executat de mai mulți bărbați

Atacatorii au sosit la fața locului la bordul a două camionete și au deschis focul asupra unui grup de persoane care consumau alcool pe stradă, în fața intrării într-o discotecă, în jurul orei 01:15 local (06:15 GMT), în cantonul Santa Lucía, din provincia Guayas.

Polițiștii au găsit „mai multe persoane rănite și șapte cadavre” la sosirea la fața locului, a declarat colonelul de poliție Javier Chango în cadrul unei conferințe de presă.

O a opta persoană a murit în timp ce era îngrijită la un spital local, a adăugat el.

Fratele primarului, printre cei uciși

Printre victimele mortale se află un bărbat identificat ca fiind Jorge Urquizo, fratele primarului acestei localități de 38.000 de locuitori și proprietarul discotecii.

Poliția a găsit la fața locului aproape 80 de cartușe de 9 mm și arme automate. După atac, bărbații înarmați s-au întors la vehiculele lor și au fugit pe „un drum necunoscut”, a adăugat colonelul de poliție.

O persoană arestată. Motivele nu se cunosc

În această zonă, autoritățile au arestat o persoană înarmată cu un revolver care se deplasa într-o camionetă, dar nu au putut stabili dacă acest bărbat a participat la atac.

Poliția nu a stabilit încă motivele acestui masacru.

Primăria din Santa Lucía a declarat duminică doliu. „Ne unim în tristețe și rugăciune în fața acestui act violent care a lovit comunitatea noastră”, a scris biroul primarului Ubaldo Urquizo pe rețelele de socializare.

Guayas este una dintre cele patru provincii în care președintele Daniel Noboa a prelungit recent starea de urgență cu două luni, pentru a combate violența bandelor criminale.

