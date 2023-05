Opt oameni uciși, alți șapte răniți, într-un atac armat la un centru comercial din Texas. Atacatorul a fost și el ucis de polițiști

Autoritățile nu au oferit detalii despre victimele de la Allen Premium Outlets, un mare centru comercial, dar martorii au raportat că au văzut copii printre cei împușcați. Unii au spus că printre victime se aflau și un ofițer de poliție și un agent de securitate.

Oamenii au fugit panicați când au auzit focurile de armă. Un angajat de la standul de covrigi în vârstă de 16 ani, Maxwell Gum, a povestit cum el și alți oameni s-au adăpostit într-o cameră de depozitare. „Am început să alergăm. Copiii erau călcați în picioare”, a spus Gum.

Un ofițer de poliție supraveghează evacuarea oamenilor din mall-ul unde a avut loc atacul armat, în Allen, Texas. Foto: Profimedia Images

Un videoclip realizat cu camera de bord și care a circulat online l-a arătat pe bărbatul înarmat coborând dintr-o mașină și trăgând în oamenii de pe trotuar. S-au auzit peste treizeci de focuri.

Șeful pompierilor din Allen, Jonathan Boyd, a declarat că șapte persoane, inclusiv trăgătorul, au murit la fața locului. Nouă victime au fost duse la spitalele din zonă, dar două dintre ele au murit.

Trei dintre răniți erau în stare critică sâmbătă seara, a spus Boyd, iar patru erau stabili.

Un ofițer de poliție din Allen se afla în zonă după ce răspunsese la un apel fără legătură cu atacul armat, când a auzit împușcături la ora 15:36, a scris departamentul de poliție pe Facebook.

„Ofițerul l-a împușcat pe suspect și a neutralizat amenințarea. Apoi a chemat personalul de urgență”, mai spun oficialii.

Uciderile în masă au loc cu o frecvență uluitoare în Statele Unite în acest an: în medie, aproximativ una pe săptămână, potrivit unei baze de date întreținute de The Associated Press și USA Today în parteneriat cu Northeastern University.

