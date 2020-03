De Cristina Radu,

Într-o perioadă în care întreaga lume suferă, iar țările fac zilnic bilanțul celor infectați cu coronavirus, realizăm că și cele mai mici acte de bunătate au o valoare imensă.

Iată opt povești ale unor oameni care au văzut bunătate în gesturi mici, strânse la un loc de The Lily, publicație deținută de The Washington Post.

1. “Vorbesc la telefon cu prietena mea cea mai bună la ora la care obișnuiam să luăm cina”

“Am 72 de ani și am hipertensiune. Sunt, altfel spus, în categoria de risc și stau în izolare acasă de o săptămână. Vecinii mei m-au aprovizionat cu alimente și m-au ajutat să nu o iau razna: ies pe verandă, în timp ce eu stau la ei în curte, și vorbim. Vorbesc cu prietena mea cea mai bună zilnic la telefon, la ora la care obișnuiam să ieșim să luăm cina. Ei sunt oamenii care mă vor ajuta să trec peste asta”.

2. “Natura este mereu acolo pentru noi”

“Actele de bunătate sunt peste tot în jurul nostru – în natură. Dimineață, păsările s-au întors în pădure și au cântat pentru noi, vântul a adiat și a adus cu el o urmă de primăvară. Natura este mereu acolo pentru noi. Hai să-i promitem că ne vom revanșa. Suntem împreună în asta, alături de planetă, de stele, de viitor”.

3. “Nu aveam nevoie de mâncare, dar am comandat pentru a sprijini restaurantul”

“Am decis să comand mâncare la pachet ca să ajut cu puțin restaurantele locale. Am comandat prin DoorDash. Din păcate, nimeni nu a ajuns la restaurant ca să ia comanda mea. Am sunat la restaurant și m-am oferit să plătesc mâncarea pe care am comandat-o, dar să o ia proprietarul pentru familia lui. I-am explicat proprietarului că nu aveam nevoie de mâncare, dar am comandat oricum doar pentru a sprijini restaurantul lui. Nici nu a vrut să audă, a insistat să-mi aducă el însuși mâncarea după ce închide restaurantul. Și a făcut asta. Și mai mult. Când m-am uitat în pachet, am văzut că pusese ceva în plus: sticky rice cu mango așezat în formă de floare. Mi-a lăsat și un bilețel pe care scria: Mulțumesc mult pentru suport”.

4. “Încă reușim să găsim cele mai creative moduri de a fi aproape unul de celălalt”

“Un tânăr din cadrul bisericii noastre are o tumoare pe creier și nu poate primi vizitatori, bineînțeles. Membrii bisericii și prietenii lui ne-am gândit să-i arătăm că suntem alături de el și noaptea trecută sute de mașini au trecut încet prin fața casei lui, pe întuneric, claxonând. Este încurajator faptul că încă reușim să găsim cele mai inventive moduri de a fi aproape unul de celălalt”.

5. “Să știi că cineva se gândește la familia ta e ca o îmbrățișare caldă”

“Prietena mea Heather mi-a scris să vadă ce fac. Deține un Starbucks local și m-a întrebat dacă am vrea niște cafea. Ca părinți cu două fetițe de 2 și 4 ani, care încearcă să lucreze de-acasă pentru prima oară, bineînțeles că aveam nevoie de cafea! M-a întrebat dacă am vreo preferință și mi-a promis că va trece să ne lase niște cafea în după-amiaza aia. Când am desfăcut pachetul, am găsit nu doar cafea, ci și un întreg kit de autoizolare: jocuri pentru copii, o mininarcisă, lozuri și dulciuri. M-am simțit atât de recunoscătoare, am început să plâng. Să știu că cineva s-a gândit la familia mea și avea grijă de noi s-a simțit ca o îmbrățișare caldă”.

6. Veteranii de război care lasă bacșiș, chiar dacă nu mai mănâncă la restaurant

“Soțul meu este veteran de război, a luptat în Vietnam și face parte dintr-o organizație a veteranilor care se întâlnește în fiecare dimineață de joi la un restaurant local. Din moment ce ni s-a cerut să stăm acasă și toate restaurantele și barurile sunt închise, grupul a găsit o cale ca aceia care obișnuiau să ia micul dejun la acel restaurant să doneze bacșișul pe care îl lăsau în mod normal ospătarilor care îi serveau în diminețile de joi. Acești bărbați și femei care și-au servit țara continuă să-și servească propria comunitate”.

7. Asistenta care a cumpărat hârtie igienică pentru un bătrân

“În timp ce făcea niște teste de sânge, socrul meu de 96 de ani i-a spus asistentei că el și soția lui mai au doar o rolă de hârtie igienică acasă și nu a putut găsi în nici un magazin din cartier. A întrebat-o dacă știe un loc de unde ar putea să cumpere, iar asistenta i-a spus că nu. În seara aceea, când socrii abia luaseră cina, au auzit o bătaie în ușă. Era aceeași asistentă, care le-a adus un pachet mare de hârtie igienică. Ea și prietena ei au căutat în cel puțin zece magazine până au găsit ce aveau nevoie și nu au cerut nici un ban pentru asta. Cât de minunați pot fi unii oameni!”.

8. “E un moment în care toți trebuie să fim buni”

“Recent, o mamă cercetaș (n.r. – autorul se referă la Girl Scouts, o organizație de tineret pentru fete din Statele Unite) ne-a livrat fursecuri acasă. Abia fusese la magazin și era încântată că a găsit un set de pachete de șervețele umede dezinfectante. Când am întrebat-o unde le-a găsit, pentru că eu nu am găsit nimic, mi-a îndesat în mână un pachet. Am încercat să plătesc sau măcar să îi returnez o cutie de fursecuri, dar nu a vrut. A spus, în schimb: Este un moment în care toți trebuie să fim buni”.

Dacă aveți un mesaj asemănător, pozitiv, care credeți că în aceste vremuri grele poate încălzi inima celor din jurul nostru, fie și pentru o clipă, ni-l puteți trimite la adresa [email protected]

