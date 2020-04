De Cătălin Apostol, Vlad Chirea (foto),

Ce se întâmplă în vremea pandemiei, cu exact o săptămână înainte de 1 Mai, pe litoralul românesc? O echipă Libertatea s-a documentat care e situația, dar și starea de spirit în stațiunile de la malul mării.

Povestea merge mai departe, ca vântul din Vama Veche

Câțiva bărbați stau de vorbă în fața unui magazin situat la marginea șoselei ce străbate Vama Veche.

”Anul trecut, pe vremea asta, erau destul de mulți turiști pe aici. Nici nu prea aveam timp să ies din magazin. Acum, vânzarea e mult, mult mai slabă”, spune unul dintre ei, vânzător. Ne-o ”dovedește” arătându-ne frigiderele de bături, goale pentru că nu merită umplute. ”Pentru cine?”, întreabă el, aluzie la lipsa clienților.



Vânzătorul unui magazin din Vama Veche duce dorul clienților

Se plânge și Mihai, un localnic care nu are pensiune, bar sau magazin în Vamă. Deține, în schimb, un ”cui” împotriva lui ”Cârcel, ăla” (n.r. – medicul Adrian Streinu-Cercel), pentru propunerea de a izola vârstnicii de restul familiilor lor pe o anumită perioadă de timp.

”Ne-a omorât cu coronavirusul ăsta! Mie mi-a dat amendă 2.000 de lei, că n-am avut la mine declarația pe propria răspundere. N-o s-o plătesc! Sunt mecanic la șantierul naval și am un salariu de 1.700 de lei, plus bonuri de masă. Am copii mici și mă chinui să-mi fac casa”, spune el în timp ce trage din țigară prin masca găurită fix pentru asta.

Recomandări Imagini de la Galați: oamenii care ies din carantină se îngrămădesc la ieșire și sunt „verificați” de DSP pe capota unei mașini

1 iunie, noul 1 mai?

Apare doamna Maricica, proprietara magazinului și a pensiunii lipite de acesta. Spune că nici nu vrea să audă de turiști, nici imediat după 15 mai, când se vor relaxa restricțiile de circulație, nici mai încolo. ”Mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc”, explică ea. A avut rezervări, dar de teama coronavirusului a renunțat la clienți și le-a înapoiat avansurile.



Doamna Maricica, proprietară de pensiune și de magazin în Vama Veche

Pe plajă, la ”Stuf”, câțiva muncitori aranjează una, alta, inclusiv o podea din lemn. ”E clar că 1 mai e compromis. Anul trecut, pe 30 aprilie, am avut o petrecere cu cinci mii de invitați. Anul ăsta sperăm că 1 iunie o să devină noul 1 mai”, ne mărturisește Ionuț, care manageriază și alte câteva locații din zonă.

Recomandări Marcel Vela relaxează restricțiile pentru persoanele de peste 65 de ani. Care sunt noile prevederi din Ordonanța Militară 10

”Anul trecut, pe vremea asta, aveam 70 de angajați. Acum sunt doar 12. E clar că ne-a afectat și că ne va mai afecta coronavirusul. Sperăm să facem anul ăsta 75% din banii făcuți anul trecut”, mai spune el.

Mult mai puțin încrezător este patronul Hotelului Victory. ”Vama e moartă, nu vedeți? Am băgat bani, am renovat și am rămas cu investiția”, declară de la volanul autoturismului personal.

Clienții fideli, cheia succesului



Daniela, administratorul hotelului Decebal din Neptun

Renovarea este în toi și la Marmaris Bistro din Mangalia. ”Mă aștept la un sezon bun, sincer vă spun. Mă bazez pe clienții vechi. Mulți dintre ei ne-au contactat să ne anunțe că ne vizitează și anul ăsta, chiar dacă există problema coronavirusului”, declară managerul Ionel Luca.

Ceva mai sus, alt local și o cu totul altă stare de spirit. ”E dezastru! Cred că o să fie o vară tare proastă. N-o să mai vină lumea la mare din cauza bolii ăsteia”, spune patronul Restaurantului De La Mare din Mangalia.

În Neptun, stațiune care și-a trăit ultima perioadă de glorie la finalul anilor 90, prima impresia e că totul a fost abandonat definitiv. Noroc cu semnele de viață din jurul Hotelului Decebal, unde un bărbat se îngrijea de peluză și câteva femei dereticau prin interior.

Recomandări Familia unui pacient al Spitalului Județean Bacău acuză medicii că au ținut secret, timp de două săptămâni, un focar de coronavirus. Două secții au fost închise

”Vor fi consecințe din cauza coronavirusului, nici nu se pune problema. Încercăm să ne descurcăm. Așteptăm să vedem în ce condiții ne putem desfășura activitatea. Norocul nostru sunt clienții care vin aici an de an. Pe cei care au făcut rezervări înainte de începutul pandemiei și care au sunat după aceea ca să le anuleze am încercat să-i convingem să nu o facă, să mai aștepte puțin. În cazul unora am reușit, în cazul altora, nu”, afirmă Daniela, administratorul stabilimentului.

Teama turiștilor de a pleca în străinătate, speranță pentru hotelierii români

Aceleași temeri și speranțe firave și în Mamaia. ”Eu plătesc chirie 27.000 de euro pe sezon pentru chioșcul ăsta. Din cauza coronavirusului nu cred că o să mai fac aceeași bani ca anul trecut. Trebuie să negociez cu proprietarul, poate mai lasă din pret, măcar 25%”, ne spune Dan Răbdan, singurul mic comerciant pe care l-am întâlnit pe toată faleza.



Dan Răbdan, mic comerciant din Mamaia, explicându-ne cum dorește să-și reamenajeze chioșcul

Pe de altă parte, are și motive de optimism. ”Știi care s-ar putea să fie salvarea noastră? Faptul că românii care obișnuiau să-și facă concediile în străinătate se vor teme să mai plece, ca să nu se infecteze cu coronavirus, și își vor petrece vacanțele în țară”, declară bărbatul.

Totuși, un lucru e clar: în ultimii ani, treaba nu a mai mers cum mergea odată și explicația nu are legătură cu pandemia: ”Mamaia nu mai e cea fost pe vremea lui Mazăre. O fi furat, nu zic nu – toți fură! – dar a făcut și lucruri bune. Festivaluri, spectacole, carnaval! Atrăgea lume multă, ce să mai! Acum, toată distracția s-a mutat în Mamaia Nord”.

Veneau săracii din Olimp, care n-aveau bani de Mamaia, dar veneau, că ziceau ”Unde-i, bă, nebunul ăla de Mazăre, că vrem să-l vedem și noi?!” Dan Răbdan, mic comerciant pe faleza din Mamaia

Ceva mai la nord, Turquoise Boutique este unul dintre foarte puținele locuri în care te poți caza în această perioadă. ”Secretul” ni l-a dezvăluit Florentina, administratorul: ”Putem găzdui un anumit număr de persoane, mai mic decât în mod normal, deoarece nu suntem asimilați unui hotel în Clasificarea Activităților din Economia Națională. Funcționăm cu cod CAEN 5590, ceea ce înseamnă alte servicii de cazare”.



Florentina, managerul clădirii de apartamente și camere de închiriat ”Tuquoise Boutique” din Mamaia Nord

Efectele coronavirusului sunt resimțite și aici. ”Anul trecut aveam locația plină, în aceeași perioadă a anului. Acum sunt doar câteva persoane cazate. Nu știu ce urmează. Festivalul Sunwaves, pe perioada căruia avem mulți oaspeți, a fost amânat pentru 25 iunie, dar nu există o garanție că se va ține. Din fericire, ce am câștigat în ultimii doi ani ne-ar permite să rezistăm până anul viitor, în cazul în care sezonul 2020 va fi prost”, mai spune Florentina.



Traficul pe autostrada A2 a fost extrem de redus în perioada realizării reportajului



Un localnic din Vama Veche ne-a arătat cum poți fuma ”regulamentar” în vremea pandemiei



Strada principală care duce la plaja din Vama Veche, pe care în plin sezon nu ai loc să arunci un ac



Anunț lipit pe ușa unui magazin din Vamă anul trecut, când coronavirusul nu exista



Ionuț, managerul ”Stufului” din Vamă



Podeaua din lemn este una dintre noutățile cu care ”Stuful” își va întâmplina clienții în această vară



Ionel Luca, administratorul Marmaris Bistro din Mangalia



Imagine dezolantă a unui hotel din Neptun



Drumul care leagă stațiunile din sudul Litoralului de Constanța, foarte aglomerat în plin sezon, a fost de această dată la cheremul maidanezilor



În curând, celebra epavă din Costinești va arăta mai bine decât localurile și hotelurile din imediata vecinătate a plajei din stațiune



Lucrări de reabilitare stradală în Eforie Nord



Lucrări de amenajare a unei construcții pe plaja din Mamaia



Faleza din Mamaia, năpădită de nisip



O persoană carantinată în hotelul Flora din Mamaia a făcut cu mâna la vederea aparatului de fotografiat







Mașină de poliție patrulând pe faleza din Mamaia



Plaja din Mamaia, vedere de pe un ponton







GSP.RO Un jurnalist spaniol, surprins de ce a văzut în București în plină pandemie: „Asta e România!”

HOROSCOP Horoscop 27 aprilie 2020. Peștii își recapătă puterea de convingere