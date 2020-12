Orașul Cuevas del Becerro, aflat are aproximativ 1.600 de locuitori, iar toți au fost programați astfel încât să fie testați și PCR, pentru a descoperi câți dintre ei au și COVID-19.

Este o mobilizare făcută de autoritățile locale, după ce o primă testare în masă a scos la iveală că cei mai mulți dintre ei, adică 70%, au virusul și sunt asimptomatici. Printre cei depistaţi se numără chiar primarul, electricienii şi poliţiştii. Așa că acum în loc de teste antigen, autoritățile folosesc teste PCR, cele mai precise.

„Nu am simptome, am venit pentru că testul este pentru toţi. Am venit pentru a putea opri această infectare”, a declarat Ana María Mena, o localnică.

Marea întrebare pe care și-o pun locuitorii este legată de sursa infectării.

Aici au fost respectate toate normele. Nu știm cum am ajuns în această situație. O localnică:

„E un lucru pe care nu îl înțelege nimeni, pentru că sunt oameni care nu au ieșit din casă și au virusul”, a completat un altul.

„Suntem surprinși pentru că este un oraș lipsit de aglomerație, unde au fost respectate măsurile saniitare. Nu știm cum a izbucnit focarul. Epidemiologii poate că au răspunsul, dar eu nu știu”, a spus alt localnic.

Recomandări Scurgere de documente despre haosul din China, la izbucnirea pandemiei. Cum au fost modificate datele de la Wuhan

Alți localnici au recunoscut pentru aceeași publicație locale că oamenii au început să nu mai fie atât de atenți. Au fost organizate aniversări, petreceri private și alte evenimente.

În plus, mulți locuitori din Cuevas del Becerro lucrează în alte orașe, așa că ar fi putut să se infecteze acolo și apoi să răspândească virusul în oraș.

Oamenii izolați, ajutați de voluntari

Până la sosirea rezultatelor testelor PCR, oamenii care au avut rezultate pozitive la testele rapide au fost izolați. Sute de voluntari s-au mobilizat pentru a le duce mâncare.

„Ne organizăm pe două numere de telefon, unul pentru WhatsApp, iar altul pentru apelurile telefonice, pe care doi oameni din consiliu le vor prelua şi le vor trimite mai departe către protecţia civilă. Tocmai ce am terminat un meeting. Ne vor ajuta să facem livrări acasă, către persoanele care nu pot merge la magazin sau care nu îşi pot părăsi locuinţa”, explică Pedro Niebla Ponze, primarul din Cuevas del Becerro.

Recomandări Libertatea face publici banii de publicitate încasați de Ringier de la Guvern: la 300 de angajați, campania a cumulat 500.000 de euro pe 6 luni

Provincia Andaluzia, în care se află și orașul Cuevas del Becerro, nu a fost la fel de afectată precum Madrid în primul val al epidemiei. În luna octombrie, numărul cazurilor a început să crească, astfel că autoritățile au decis să închidă activitățile economice neesențiale.

Spania este în prezent a doua cea mai afectată țară de virus din Europa, după Franța, potrivit datelor Worldometer. Au fost înregistrate aici peste 1,6 milioane de cazuri și peste 45.000 de decese.

Citeşte şi:

Alina Vuc, luptătoare cu șanse la titlul olimpic, în rolul Ecaterinei Teodoroiu, eroina Primului Război Mondial

Două persoane au încercat să forțeze filtrul jandarmilor, la ceremoniile restrânse de Ziua Națională

Kim Jong-un s-ar fi imunizat anti-COVID cu un vaccin chinezesc. Ce spun experții americani

PARTENERI - GSP.RO A murit de COVID milionarul care a ajutat-o pe Simona Halep ca junioare! Ce îi spusese la 14 ani: „O să fac asta pentru tine”

PARTENERI - PLAYTECH Bărbatul care a primit 1 an de ÎNCHISOARE din cauza Andreei Esca. Ce SECRET a vrut să divulge despre ea

HOROSCOP Horoscop 1 decembrie 2020. Berbecii trebuie să fie ei cei rezonabili, care caută soluții, nu motive de gâlceavă

Știrileprotv.ro Cum i s-a schimbat viața lui Narcis Ianău după participarea la prima ediție “Românii au Talent”. Voia să se facă preot

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii