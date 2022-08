Metropola cu 32 de milioane de locuitori din centrul Chinei a raportat miercuri, 24 august, 40 de cazuri de COVID-19, ajungând astfel la un total de 146 de infectări de la jumătatea acestei luni. Astfel, autoritățile au decis ca peste 10 milioane de persoane din cartierele centrale ale orașului să fie testate obligatoriu pentru COVID, miercuri, într-o zi în care temperatura a trecut de 40 de grade în Chongqing.

Pentru testarea oamenilor, în zonele centrale au fost deschise peste 3.800 de centre temporare. În fața lor au început să se formeze cozi, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu oameni care ocupă străzi întregi și, purtând măști de protecție, încearcă să se răcorească folosind evantaie sau alte obiecte pe care le au la îndemână. Unii dintre ei au leșinat din cauza căldurii, precizează sursa citată.

Cozile nu s-au micșorat nici în timpul nopții. Într-un videoclip apar oameni care așteaptă să se testeze și după lăsarea întunericului.

?? China, Chongqing city, August 24th. 2 am



Authority switched the color of all residents’s QR code COVID app to orange and you need to take COVID test to turn it back to green.



That night, all 30 millions residents lining up the whole night to take mandatory COVID test. pic.twitter.com/1BA2roz7t3