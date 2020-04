Politisti din Serviciul Rutier Timis participa la o actiune de verificare a respectarii masurilor impuse prin Ordonanta Militara numarul 2 din 21 martie 2020, in zona pasajului Michelangelo din Timisoara, luni, 23 martie 2020. Incepand cu ora 22, luni seara, a intrat in vigoarea prevederea din Ordonanta militara 2, care interzice cetatenilor sa iasa din casa noaptea, intre orele 22-6. Cei care parasesc domiciliul trebuie sa completeze o declaratie in care sa mentioneze motivul iesirii, sau sa aiba o adeverinta de la serviciu, care sa mentioneze ca deplasarea este facuta in scop profesional. Pentru nerespectarea prevederilor din Ordonanta militara se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 5.000 lei. SEBASTIAN TATARU / MEDIAFAX FOTO