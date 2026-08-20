Noul contract de concesiune a fost atribuit societății OSCAR Downstream SRL și se va întinde pe o perioadă de 30 de ani.

Cele două spații de servicii sunt poziționate pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, la kilometrul 131, în apropierea localității Milcovul.

Ce dotări obligatorii vor avea noile spații de servicii de la Milcovul

Înainte de deschiderea oficială pentru traficul rutier, operatorul economic are obligația contractuală de a dota complet perimetrele concesionate.

Proiectul include amenajarea unor stații moderne de distribuție a carburanților, spații comerciale, snack-baruri, grupuri igienice și dușuri publice, alături de parcări generoase destinate atât autoturismelor, cât și vehiculelor de mare tonaj.

De asemenea, contractul pune un accent deosebit pe tranziția verde și mobilitatea electrică.

OSCAR Downstream va instala o infrastructură dedicată de reîncărcare pentru vehicule electrice, compusă din cel puțin patru puncte de încărcare pentru autoturisme și două stații specifice pentru vehicule grele amplasate în zona de parcare securizată.

MOL România a adjudecat spațiile de la Valea Râmnicului

Procedura de atribuire către OSCAR Downstream vine la doar o zi după un alt pas important făcut de CNAIR pentru dotarea A7.

Anterior, compania MOL România Petroleum Products a fost desemnată câștigătoare pentru concesionarea pe 20 de ani a primelor două spații de servicii de pe Autostrada Moldovei, situate la kilometrul 91, în dreptul localității Valea Râmnicului.

Semnarea oficială a contractului pentru spațiile de la Milcovul va avea loc după parcurgerea termenului legal de zece zile alocat depunerii eventualelor contestații.