Noul contract de concesiune a fost atribuit societății OSCAR Downstream SRL și se va întinde pe o perioadă de 30 de ani.

Cele două spații de servicii sunt poziționate pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, la kilometrul 131, în apropierea localității Milcovul.

Ce dotări obligatorii vor avea noile spații de servicii de la Milcovul

Înainte de deschiderea oficială pentru traficul rutier, operatorul economic are obligația contractuală de a dota complet perimetrele concesionate.

Proiectul include amenajarea unor stații moderne de distribuție a carburanților, spații comerciale, snack-baruri, grupuri igienice și dușuri publice, alături de parcări generoase destinate atât autoturismelor, cât și vehiculelor de mare tonaj.

De asemenea, contractul pune un accent deosebit pe tranziția verde și mobilitatea electrică.

OSCAR Downstream va instala o infrastructură dedicată de reîncărcare pentru vehicule electrice, compusă din cel puțin patru puncte de încărcare pentru autoturisme și două stații specifice pentru vehicule grele amplasate în zona de parcare securizată.

MOL România a adjudecat spațiile de la Valea Râmnicului

Procedura de atribuire către OSCAR Downstream vine la doar o zi după un alt pas important făcut de CNAIR pentru dotarea A7.

Anterior, compania MOL România Petroleum Products a fost desemnată câștigătoare pentru concesionarea pe 20 de ani a primelor două spații de servicii de pe Autostrada Moldovei, situate la kilometrul 91, în dreptul localității Valea Râmnicului.

Semnarea oficială a contractului pentru spațiile de la Milcovul va avea loc după parcurgerea termenului legal de zece zile alocat depunerii eventualelor contestații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Viva.ro
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
GSP.RO
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
Libertateapentrufemei.ro
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”
Tvmania.ro
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”

Știri România

Parteneri
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul.ro
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Cuplul care a atras toate privirile pe stadion la Universitatea Craiova – Ararat Armenia. Foto
Fanatik.ro
Cuplul care a atras toate privirile pe stadion la Universitatea Craiova – Ararat Armenia. Foto
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Financiarul.ro
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
TVMania.ro
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
ObservatorNews.ro
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Libertateapentrufemei.ro
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Alertă la Neptun Deep! OMV Petrom, PRIMA REACȚIE după incidentul cu drona marină din apropierea platformei
Mediafax.ro
Alertă la Neptun Deep! OMV Petrom, PRIMA REACȚIE după incidentul cu drona marină din apropierea platformei
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
S-a stins din viață Ileana Cotrubaș! Marea soprană a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo
KanalD.ro
S-a stins din viață Ileana Cotrubaș! Marea soprană a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Cu ce procent din acțiuni a rămas Victor Angelescu la Rapid după majorarea de capital făcută de Dan Șucu: „Pentru mine este irelevant”
Fanatik.ro
Cu ce procent din acțiuni a rămas Victor Angelescu la Rapid după majorarea de capital făcută de Dan Șucu: „Pentru mine este irelevant”
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna