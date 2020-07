Povestea incredibilă a fiului secret al lui Pablo Escobar. De ce a încercat baronul drogurilor să-l răpească

„Am avut doi tați. Cel pe care l-am numit «Tata» – și l-am iubit cu drag – a fost omul care m-a adoptat, Patrick Witcomb. Era un agent MI6, care lucra sub acoperire pentru serviciile de informații britanice și care mi-a salvat viața când mama mea a fost ucisă într-un schimb de focuri în Columbia”, a declarat, pentru The Sun, Roberto Sendoya Escobar.

Tatăl meu biologic a fost Pablo Escobar, cel mai cunoscut gangster din istoria lumii, cel care a fost pregătit să omoare pentru a mă avea lângă el.

Roberto Sendoya, fiul lui Pablo Escobar:

Pentru câțiva ani, fiul secret al lui Pablo Escobar nu a știut că tatăl său este cel supranumit „Regele cocainei”: „Deși m-am născut Roberto Sendoya Escobar, Patrick și soția sa Joan m-au numit Phillip. Au fost atenți să păstreze departe de mine adevărul despre moartea mamei mele naturale și ceea ce Pat descoperise despre tatăl meu biologic. Așa că nu aveam cunoștință despre circumstanțele întunecate din jurul nașterii mele și despre primele luni ale vieții mele”.



„De asemenea, nu știam că tata, care lucra pentru imprimeria de bancnote britanice De La Rue, activa în serviciile secrete cu misiunea de a se infiltra în bandele de droguri din Columbia. Pe atunci, Pablo Escobar era un tânăr criminal cu o reputație deja de temut, care putea oferi serviciilor britanice informații de care aveau nevoie cu disperare – accesul la prima linie a traficului de droguri”, a mai notat Roberto Sendoya.

Și-a cunoscut tatăl într-un hotel

Timpul a trecut, iar Patrick Witcomb a decis că Roberto Sendoya trebuie să-și cunoască tatăl biologic:

„În noaptea de Revelion a anului 1969, când aveam patru ani, Joan și Pat m-au dus la un hotel din Medellin, Columbia.

Cu tata privind de la câțiva metri și cu garda mea de corp înarmată, domnul Barandiga, stând lângă el, m-am apropiat de un bărbat cu o mustață subțire care, când a zâmbit, a dezvăluit un rând de dinți galbeni. Îmi amintesc mirosul său – colonia ieftină amestecată cu o aromă ciudată despre care acum știu că este marijuana. Vorbind în spaniolă, tonul său era profund, înfiorător și semiformal: Don Roberto. Probabil că păream confuz. «Ah, don Felipe!»”.

Deși Pablo Escobar avea o armă la brâu și era înconjurat de oameni duri, micul Roberto Sendoya nu s-a speriat de tatăl său biologic:

„Nu m-am simțit amenințat de el. A vorbit atât de liniștit încât îmi lăsa senzația că încearcă să se asigure că oamenii de lângă el nu îl auzeau. M-am străduit să aud ce spune și doar am dat din umeri. În cele din urmă, el a spus: «Adiós, my hijo» (n.r. – „La revedere, fiul meu”) – pe un ton pe care l-am putut înțelege”.

„Ne vom revedea. Și amintește-ți mereu, micuțule: ești un Escobar”, i-a mai spus Pablo Escobar fiului său.

„Habar nu aveam despre ce vorbea, dar l-am văzut pe tata oferind un zâmbet subțire în timp ce mă conducea înapoi la masa noastră. Când am întrebat: «Cine era acel om?», tata a răspuns: «Doar cineva cu care vom face afaceri»”.

„Pat a intensificat securitatea și m-a mutat pe mine și pe sora mea mai mică adoptată, Monique, într-o casă din capitala columbiană Bogota, cu oameni de pază înarmați”, și-a amintit Roberto Sendoya.

Pablo Escobar și-a revendicat fiul

La doar șase luni după întâlnirea de la Medellin, Pablo Escobar a trecut la fapte: „Eram singur în casă cu servitoarea noastră Otilia, când un zgomot puternic de la ușă ne-a făcut să tresărim. Era un sunet cu care nu eram obișnuiți, întrucât, în mod normal, exista un agent de pază în fața casei. Alături de Otilia, am urcat scările și m-am ascuns în dormitorul meu. Un bărbat cu un bandaj înfășurat în jurul capului a intrat în cameră. Am țipat. Otilia s-a întors, și-a dus mâna la gură și și-a pus instinctiv trupul între intrus și mine. Bărbatul a strigat: «Scoală-te! Amândoi. Vii cu mine». Vocea i se înăbuși. Puteam să scot în evidență doi ochi întunecați și sălbăticiți”.

„Otilia m-a ridicat, iar bărbatul acela ne-a scos afară din cameră. Am coborât treptele, iar el a împins-o pe Otilia violent. BANG! Explozia a fost atât de tare încât am crezut că mi s-au spulberat timpanele. Otilia a tresărit și m-a lăsat în jos și m-a ținut strâns la pieptul ei. Garda mea de corp, Barandiga, stătea deasupra noastră, după ce a tras cu arma. În spatele nostru, pe podea, într-o baltă de sânge, se afla trupul acelui bărbat, cu picioarele răsucite „, a rememorat fiul secret al lui Pablo Escobar.

Convins că în spatele acestui eveniment se afla Pablo Escobar, dar fără să aibă dovezi solide, Patrick Witcomb l-a dus pe băiat în Anglia, într-un internat.

După un timp, într-o altă noapte de Revelion, Roberto Sendoya, agentul MI6 și „Regele cocainei” s-au revăzut la Medellin. Pablo Escobar nu a ratat ocazia de a-i spune lui Patrick Witcomb că știa unde fusese dus fiul său.

“Am auzit că sunteți la o școală nouă, departe. Anglia… Vreau să merg acolo, într-o zi. Poate că voi veni să te vizitez la noua ta școală”, a spus traficantul de droguri.

„O privire serioasă s-a așternut pe chipul tatălui meu. Când ne-am întors la masa noastră, am întrebat: «O să vină să mă viziteze?». Cu ambele mâini pe umerii mei, cu ochii închiși, tata mi-a spus: «Nu. Nu se va întâmpla asta»”.

“Regele cocainei” nu a cedat

Bărbat hotărât, Pablo Escobar a încercat a doua oară să-și recupereze fiul secret:

„Când m-am întors la noua noastră casă din Bogota destinată vacanțelor de vară, bodyguardul fidel Barandiga mi-a salvat încă o dată viața. Ajunsesem aici de o săptămână când m-am trezit cu un sunet care-mi străpungea urechea. Am auzit-o pe Otilia strigând. Camera mea era cufundată în întuneric. Am sărit din pat, m-am înspăimântat și am alergat spre ușa care ducea pe hol, dornic să ajung la camera tatălui meu. Nu am reușit. Mâna aspră a unui bărbat m-a strâns ferm de gât. Înainte de a fi tras înapoi și de a fi fixat de un braț gros pe un piept lat, am intrat în panică, am înghețat. Am încercat să urlu, dar gura mi-a fost acoperită de o mână mare și, pentru o clipă, nu am mai putut să respir. Atacatorul m-a împins pe peretele de lângă ușă”, a povestit Roberto Sendoya.

Coșmarul acestuia s-a încheiat, după ce câinele familiei sale și-a făcut apariția, iar intrusul s-a speriat și a fugit. Bărbatul a fost observat de

Barandiga, care l-a împușcat imediat.

Convins de faptul că Pablo Escobar nu avea de gând să renunțe la încercările sale de a-l recupera pe Roberto Sendoya, Patrick Witcomb l-a dus pe băiat din nou în Anglia și i-a schimbat garda de corp.

Scos din sărite de Barandiga, traficantul de droguri a decis să arunce în aer o mașină blindată cu care acesta călătorea. După explozie, pentru a se asigura că persoana care anulase două tentative de răpire a lui Roberto Sendoya era moartă, unul dintre oamenii lui Pablo Escobar a tras două focuri de armă prin parbrizul autovehiculului.

După acest episod sângeros, Patrick Witcomb a înțeles cine deținea cu adevărat puterea în această relație neobișnuită.

Roberto Sendoya Escobar și-a spus povestea într-o carte intitulată „Fiul lui Escobar. Întâiul născut”.

