Ion Duțescu, pacientul care a făcut publice imaginile, a vorbit despre perioada în care a fost internat la Spitalul Județean din Constanța.

„Eu am fost internat pe data de 19 spre 20 noiembrie 2020. (…) În timpul spitalizării am văzut ceva inimaginabil din partea personalului, mai ales din partea asistentelor. Pacientul care avea hemoragie abdominală venise cu o seară înainte la urgență (…), dar a fost trimis înapoi acasă, iar a doua zi a venit înapoi în stare de leșin, cu salvarea. A fost internat în salon cu mine. Omul avea hemoragie, pierduse foarte mult sânge și a făcut stop. Dacă nu eram eu să anunț să vină să îl resusciteze, probabil că omul deceda. Pe lângă asta, a venit într-un târziu o asistentă și i-a pus o perfuzie cu sânge, doarece pierduse foarte mult, după care a plecat”, a declarat bărbatul, sâmbătă, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Omul a continuat.

„Perfuzia s-a oprit. Eram și eu în perfuzie, ca urmare a tratamentului pe care mi-l dăduse. Am așteptat o jumătate de oră, omul era inconștient în pat, nimeni nu a venit. Până la urmă, m-am sculat din pat și m-am dus eu (…), am strigat să vină. Au venit, au reglat ce au reglat acolo, după 10 minute s-a oprit iar. Am mai așteptat, m-am dus din nou. Mi-au spus (asistentele – n.r.), să îmi văd de treaba mea, că m-am găsit eu mai deștept, că nu am eu treabă cu pacientul. Păi bine, doamnă, am zis, pot să stau eu să văd cum omul moare?” a mai transmis acesta.

Bărbatul a publicat sâmbătă o filmare de câteva secunde cu un pacient care stă pe jos pe unul din holurile spitalului, acoperit cu un cearșaf. La scurt timp, a venit și o reacție din partea conducerii spitalului.

„Imaginile sunt emoționante. Lucrurile sunt filmate acum 4 luni, nu știm în ce secție, nu știm dacă sunt la noi în spital. Dacă se întâmplă astfel de lucruri, îi rog pe pacienți să ne aducă la cunoștință imediat. E foarte greu acum, după 4 luni, să vedem ce s-a întâmplat. Evident că vom începe o anchetă de luni. La mine nu a ajuns un semnal în acest sens. (…)”, a declarat managerul Spitalului Judeţean Constanţa, Ioan Tiberiu Tofolean, pentru Realitatea PLUS.

Numărul personalului medical este foarte redus. La 75 de bolnavi, în tura de noapte, este o asistentă. Am vrut să angajăm. Când am spus că e vorba de bolnavi Covid, din 17 candidați au rămas doar 3. Managerul Spitalului Judeţean Constanţa:

„Comentăm lucruri despre care nu avem date certe. Lăsați-mă să verificăm și vom reveni cu un răspuns”, a mai spus Ioan Tiberiu Tofolean.

