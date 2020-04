De Iulian Budușan,

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, spune că se vor face toate demersurile instituţionale pentru alocarea sumelor necesare în vederea echipării spitalului din Fălticeni cu 250 de paturi şi dotările funcţionale aferente.

Potrivit prefectului, au fost demarate demersurile pentru alocarea fondurilor prioritar către această unitate medicală, pentru a se putea asigura funcţionarea la parametrii optimi din punct de vedere logistic, al protocoalelor specifice şi al fluxurilor epidemiologice.

Săptămâna trecută, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, declara că noul spital din oraş, investiţie demarată în 1991, va fi dotat cu paturi şi echipamente pentru sterilizare şi ATI, până la începutul lunii viitoare.

El a spus că a primit de la Ministerul Sănătăţii suma de 4,35 de milioane de lei, reprezentând circa 17% din necesarul pentru a finaliza investiţia, respectiv partea de dotări cu aparatură medicală şi mobilierul adecvat, iar municipalitatea va aloca 10% din această sumă pentru a urgenta deschiderea unităţii medicale, în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19.

“E foarte puţin faţă de necesar, dar este un plus. Nu înţeleg de ce ne dau banii ăştia cu ţârâita, ori ne dau 4,3 milioane ori toată suma, lucrurile rămân la fel în ceea ce înseamnă termenul de deschidere. Nu putem deschide spitalul cu 4,3 milioane de lei. Pe lângă asta, ne-au cerut şi o cofinanţare de 10% (…) Ne-am asumat rolul în tot ceea ce înseamnă deschiderea acestui spital. Suntem o instituţie responsabilă, sunt un primar responsabil, avem un Consiliu Local responsabil şi am găsit resursa financiară să acoperim şi acest moft al Ministerului Sănătăţii, adică la cei 4,35 milioane de lei transmişi de la Bucureşti am pus şi noi de la Consiliul Local 435.000 de lei”, a spus Coman, adăugând că Primăria Fălticeni este partener şi vrea să deschidă spitalul, scrie Agerpres.

