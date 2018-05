Pacienții cu transplant pulmonar la Viena continuă tratamentul post operator în clinica austriacă

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea a explicat miercuri bolnavilor operați la Viena că vor putea continua tratamentul post-transplant pulmonar în clinica autriacă în care a avut loc intervenția, deplasarea în afara țării fiind făcută în baza Formularului E112.

”Până la urmă va trebui să facem o modificare a Ordinului 50 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, astfel încât ei să îşi poată continua tratamentele pe care le-au început acolo unde a avut loc transplantul. Ordinul este neschimbat din 2004, deci categoric necesită up-datări. Eu am dat un termen, în aproximativ două luni având în vedere că este nevoie să se întrunească şi comisiile de specialitate dar până atunci putem utiliza Formularul E112 pentru deplasarea lor acolo unde sunt trataţi”, a explicat miercuri, ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Pe lângă modificarea Ordinului 50, ministrul Sănătății gândește și un plan de restructuare al Agenției Naționale de Transplant (ANT).

ANT trebuie restructurată în primul rând pentru transparentizarea procedurilor

”Cu siguranţă trebuie restructurată Agenția Națională de Transplant, în primul rând, este vorba şi de transparentizarea procedurilor, de tot ceea ce se întâmplă acolo. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu am acuzat niciodată, vreau doar ca lucrurile să meargă mult mai bine. Am discutat şi cu cei de la Eurotransplant, am avut săptămâna trecută discuţii cu ei. Putem relua negocierile pentru că avem totuşi pacienţi mulţi pe listele de aşteptare”, a adăugat ministrul.