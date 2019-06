130 de case au fost grav afectate de inundațiile din Corod în urmă cu zece zile, iar apa nu a dispărut din locuințe nici până acum. Oamenii și-au scos lucrurile la uscat în curți, dar ploile au venit din nou și le-au umplut de apă. Localnicii sunt disperați pentru că au primit ajutoare puține, unele din ele complet inutile, adică un bax de apă, câteva pateuri, pâne și ceapă.

„O mobilă am scos-o din casă, le-am scos la uscat. În casă e ud. Am lăsat să se usuce și asta, mobila am scos afară. A venit ploaia, le-a plouat iar” a spus un localnic, pentru Digi24.

„Mă scol dimineața și stau în bătătură și plâng continuu. Ne-a adus niște, pâine, ceapă, apă. Cam atât. În rest, vine, ne vede, pleacă” povestește cu lacrimi în ochi soția localnicului.

„S-o dărâmat spatele casei, a intrat și în casă, decât o camera am uscată. Nu se face nimic, tot ne promite. Las că vedem, se rezolvă, dar în rest nimic. Ajutoare, două baxuri de apă, 5 pâini, 3 pateuri și atât” zice o altă localnică.

Consiliul Judeţean Galaţi a alocat 36.000 de lei pentru achiziţia de pilote, pături şi perne. În rest, sinistraţii au primit doar ajutoare de la donatori.

Vasile Cârjeu, primarul comunei Corod, susține că nu a beneficiat de susținere „În afară de ajutoarele care sperăm să vină de la Guvern prin instituția prefectului, noi autoritatea publică locală am încercat să găsim soluții de a ne ajuta populația. Din păcate, până acum, noi în consiliul local nu am avut susținere totală”.

