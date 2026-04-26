O bucată de pâine romană care a rezistat 2.000 de ani

Descoperirea a fost făcută în cantonul Aargau, la aproximativ 32 de kilometri nord-est de Zurich, în timpul unor lucrări de pregătire a terenului pentru un viitor complex rezidențial. Specialiștii de la Serviciul de Arheologie Cantonală au identificat obiectul ars în august 2025, în timp ce analizau o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați.

„Presupusul produs de patiserie”, cum este descris în comunicatul Departamentului Cantonal de Educație din Aargau, are aproximativ 10 centimetri lățime și 3 centimetri grosime. Cercetătorii cred că este vorba despre o lipie romană.

Descoperirea este cu atât mai specială cu cât alimentele se descompun, de regulă, foarte repede și rar rezistă mii de ani. În acest caz, pâinea s-a păstrat datorită carbonizării, un proces care poate conserva materiale organice atunci când acestea sunt expuse la temperaturi foarte ridicate în condiții speciale.

Legătura cu o fostă bază militară romană

Zona în care a fost găsită pâinea se află în apropierea sitului roman Vindonissa, un punct strategic important în perioada Imperiului Roman. Așezarea a început ca un avanpost militar pentru legiunile romane, pe frontiera nordică a imperiului.

Arheologii încearcă de ani buni să înțeleagă exact când această zonă s-a transformat dintr-o tabără temporară într-o fortificație permanentă. Noile descoperiri sugerează că romanii erau bine instalați aici, mai devreme decât se credea.

Cum a supraviețuit pâinea

Deocamdată, cercetătorii nu știu exact cum a rezistat pâinea atât de mult timp. Analizele de laborator urmează să stabilească mai clar condițiile în care aceasta a fost conservată. Starea carbonizată indică însă că ar fi fost vorba despre un incident, cel mai probabil în timpul preparării sau într-o situație neprevăzută, cum ar fi un incendiu.

Astfel de descoperiri sunt extrem de rare și valoroase pentru istorici. Ele nu oferă doar informații despre epocă, ci și o imagine mai umană a vieții de zi cu zi.

