La chaîne CBS va diffuser l’entretien intitulé "Meghan & Harry" entre le prince Harry, Meghan Markle et la présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui sera diffusé le 7 mars. Un échange qui promet son lot de révélations explosive. © Capture TV CBS via Bestimage CBS will broadcast the "Meghan & Harry" interview between Prince Harry, Meghan Markle and US presenter Oprah Winfrey, which will air on March 7. An exchange that promises its share of explosive revelations.