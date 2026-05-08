Douăzeci de șoferi sunt acuzați că au sustras peste 1.000 de litri de motorină, provocând un prejudiciu uriaș.

Problemele se țin lanț de Societatea de Transport București. După dificultățile financiare cronice, compania se confruntă acum cu un scandal de corupție internă. Procurorii au finalizat cercetările într-un dosar în care 20 de angajați sunt acuzați că au transformat rezervoarele autobuzelor în surse de venit proprii.

Conform anchetatorilor de la PTB, șoferii implicați au reușit să sustragă, în total, aproximativ o tonă de motorină. Metoda era una clasică: combustibilul era extras din rezervoare și ulterior vândut sau folosit în scopuri personale.

Neregulile au fost sesizate în urma monitorizării consumului de combustibil, unde au apărut discrepanțe majore între kilometrii parcurși și cantitatea de motorină consumată.

Un număr de 20 de adrese au fost percheziționate joi de polițiști în acest caz masiv de furt de motorină. Ancheta, care vizează infracțiunea de furt calificat, s-a desfășurat în București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, ducând la descoperirea a 1.000 de litri de combustibil furați.

Decizia autorităților a fost una fără precedent prin duritatea și rapiditatea sa. Pentru cei 20 de șoferi, consecințele sunt duble și vizează direct cariera lor profesională.

Pe lângă dosarul penal pentru furt, șoferii au primit și o sancțiune complementară: suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, toți suspecții fiind plasați sub control judiciar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE