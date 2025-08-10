Au fost momente de panică printre pasageri, care au filmat scena. În imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum apa iese cu putere din toboganul înalt de zeci de metri, după ce un panou din sticlă acrilică s-a spart.

Royal Caribbean a anunțat ulterior că structura a rămas închisă pentru restul călătoriei, până la clarificarea situației. Pasagerul rănit a fost imediat asistat de personalul medical al navei Icon of the Seas.

Pasajeros del crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean, entraron en pánico cuando una parte del tobogán se rompe. Sus gritos era evitar que una persona ingresara al tobogán evitando así una tragedia. pic.twitter.com/kfPTb6sOTq — Albert (@albert971) August 8, 2025

Totodată, un incident periculos a fost evitat pe nava Symphony of the Seas a companiei Royal Caribbean. Un panou mare de sticlă s-a prăbușit într-o zonă de relaxare de pe puntea piscinei, relatează La Stampa.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE