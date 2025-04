Regele Charles: „A slujit cu devotament, credință și grijă pentru oameni și planetă”

Un mesaj profund emoționant a venit din partea regelui Charles al III-lea, care a spus că a fost „profund întristat” de moartea Papei. „Ne amintim cu afecțiune de întâlnirile noastre cu Sanctitatea Sa și suntem recunoscători că am reușit să îl vizităm chiar în această lună”, a spus regele.

The Kings message following the death of Pope Francis. pic.twitter.com/tnwvSoXcMh — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2025

„A fost un om al compasiunii, al grijii față de unitatea bisericii și al angajamentului față de credință și față de toți oamenii de bună credință. Credința lui că grija față de Creație este o expresie a iubirii față de Dumnezeu a rezonat cu milioane. A atins vieți în mod profund.”

Și fostul arhiepiscop de Canterbury, Justin Welby, a spus că Francisc „a fost un exemplu de umilință, mereu alături de cei care sufereau”, iar Tony Blair, fost premier britanic, l-a descris drept „un slujitor devotat al umanității – creștine și necreștine”.

Vladimir Putin: „Un om de stat înțelept, care a construit punți între Rusia și Sfântul Scaun”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe printr-o telegramă oficială: „Papa Francisc s-a bucurat de o mare autoritate internațională ca un religios și om de stat înțelept. A contribuit la dezvoltarea dialogului dintre Bisericile Ortodoxă Rusă și Catolică”, transmite agenția de presă rusă Interfax.

Putin a mai spus că a avut ocazia să vorbească de mai multe ori cu Papa Francisc și că va păstra o „amintire strălucită” despre el.

Zelenski: „A știut cum să dea speranță și să aline suferința prin rugăciune”

Într-un mesaj pe platforma X, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre apropierea profundă a Papei de suferințele poporului ucrainean.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Franciss passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025

„A știut cum să dea speranță, să aline suferința prin rugăciune și să unească. A fost alături de noi în cele mai grele momente. Îi vom păstra veșnic amintirea”, a scris Zelenski.

Din America, omagii emoționante pentru „omul lui Dumnezeu”

JD Vance, vicepreședintele SUA, a rememorat o ultimă întâlnire cu Francisc, chiar în ajunul morții sale. „Era evident foarte bolnav. Dar îmi voi aminti omilia lui din primele zile ale pandemiei. A fost de o frumusețe răvășitoare.”

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But Ill always remember him for the below homily he gave in the very early days… — JD Vance (@JDVance) April 21, 2025

Arhiepiscopul de York, liderul interimar al Bisericii Anglicane, și-a amintit cât de „uman, cald și plin de spirit” era Papa în întâlnirile față în față.

Macron: „Avea un simț pentru celălalt, pentru cei mai fragili”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că „Papa Francisc a fost mereu de partea celor mai vulnerabili, și a făcut-o cu o umilință considerabilă”.

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.



To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

El a subliniat impactul vizitelor Papei în Franța și a vorbit despre „durerea mare” resimțită atât în Franța, cât și în întreaga lume.

Ursula von der Leyen: „Dragostea lui pentru cei săraci a inspirat milioane”

Șefa Comisiei Europene a transmis că moștenirea Papei va rămâne vie.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

„Lumea îl plânge. A inspirat milioane, dincolo de Biserica Catolică, prin smerenie și dragostea sa pură pentru cei nevoiași. Moștenirea sa va continua să ne ghideze spre o lume mai dreaptă, mai pașnică și mai plină de compasiune”, a transmis ea.

Papa, omagii din Italia

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a vorbit despre o „inimă plină de tristețe” și despre prietenia personală pe care a avut-o cu Suveranul Pontif. „Nu a încetat niciodată să ne învețe, chiar și în vremuri de încercare”

🚨🇮🇹 BREAKING: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has paid her respects to Pope Francis, calling him a ‘great shepherd pic.twitter.com/C5wyD7ZO13 — Politics Global (@PolitlcsGlobal) April 21, 2025

Papa Francisc, care s-a stins luni, 21 aprilie, nu a fost doar un lider religios. A fost o conștiință globală. A avut curajul să spună adevărul, să îmbrățișeze marginalizații, să pună în centrul lumii pe cei uitați. Lumea plânge azi, dar în același timp știe că moștenirea lui nu moare odată cu el.

