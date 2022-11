„După două războaie mondiale teribile, un Război Rece care timp de decenii a ținut lumea în suspans, conflicte catastrofale care au loc în fiecare parte a globului și în mijlocul acuzațiilor, amenințărilor și condamnărilor, continuăm să ne aflăm pe marginea unei prăpăstii delicate și nu vrem să cădem”, a declarat Suveranul Pontif în Bahrain, la o conferință privind dialogul dintre Est și Vest.

„Este un paradox izbitor faptul că, în timp ce majoritatea populației lumii este unită în fața acelorași dificultăți, suferind de grave crize alimentare, ecologice și pandemice, precum și de o nedreptate globală din ce în ce mai scandaloasă, câțiva potentați sunt prinși într-o luptă hotărâtă pentru interese partizane, reînviind o retorică învechită, redesenând sferele de influență și opunând blocuri”, a spus Papa, într-o aparentă referire la invazia Rusiei în Ucraina.

El a adăugat că liderii religioși trebuie să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a se opune reînarmării, astfel încât un nou Război Rece să fie evitat. Francisc, care susține interzicerea totală a armelor nucleare și a condamnat deseori comerțul global cu arme, a spus că liderii religioși nu pot susține războaiele – într-o aparentă referire la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, care a sprijinit cu entuziasm invazia Rusiei în Ucraina și pe care papa l-a criticat implicit înainte.

De asemenea, el a îndemnat la reluarea negocierilor de pace, într-un tweet publicat în timpul călătoriei sale de vineri.

In the garden of humanity, we are playing with fire, missiles and bombs, with weapons that bring sorrow and death, covering our common home with ashes and hatred. I extend my heartfelt appeal to everyone that the war in #Ukraine be ended and that serious #peace negotiations begin