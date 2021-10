Vorbind de la Vatican pentru BBC Radio 4, Papa a inclus în discursul său crizele actuale cu care se confruntă lumea, inclusiv pandemia Covid-19, schimbările climatice și dificultățile economice, și a îndemnat lumea să le răspundă cu viziune și decizii radicale, pentru a nu „ risipă oportunități” pe care le prezintă provocările actuale.

„Ne putem confrunta cu aceste crize retrăgându-ne în izolaționism, protecționism și exploatare sau putem vedea în ele o șansă reală de schimbare”, a spus Papa Francisc.

El a evocat necesitatea „un sentiment reînnoit de responsabilitate comună pentru lumea noastră”, adăugând că „fiecare dintre noi – oricine și oriunde am fi – poate juca propriul rol în schimbarea răspunsului nostru colectiv la amenințarea fără precedent a schimbărilor climatice și la degradarea casei noastre comune”.

Suveranul Pontif va avea o întrevedere cu Joe Biden, în turneul european pe care îl desfășoară președintele american premergători conferinței de la Glasgow. Mesajul înregistrate de Papă pentru BBC oferă indicii clare privind ce îi va transmite liderul de la Vatican.

„Cea mai importantă lecție pe care o putem lua din aceste crize este nevoia noastră de a construi împreună, astfel încât să nu mai existe granițe, bariere sau ziduri politice în urma cărora să ne ascundem”, mai completează Papa.

„These crises present us with the need to take radical decisions that are not always easy”



In an exclusive Thought For The Day, Pope Francis says the COP climate talks must offer hope to future generations



Listen to the @Pontifex full message here: https://t.co/E1WwAP0TTQ pic.twitter.com/FMV7tbPWzk