Papa Francisc a scris, duminică, pe Twitter despre rasism, data pe care Națiunile Unite o marchează drept Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale.

„Rasismul este un virus care pândeşte în aşteptare. Cazurile de rasism continuă să ne ruşineze, pentru că arată că presupusul nostru progres social nu este la fel de real sau definitiv pe cât credem”, a scris pe Twitter Francis, adăugând hashtagurile #FightRacism #FratelliTutti.

Racism is a virus that quickly mutates and, instead of disappearing, goes into hiding, and lurks in waiting. Instances of racism continue to shame us, for they show that our supposed social progress is not as real or definitive as we think. #FightRacism #FratelliTutti