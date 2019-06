Papa Francisc a mărturit că a remarcat peisaje, „cum nu am mai văzut”. Suveranul Pontif a lăudat în special frumusețea Transilvaniei, povestind în avionul care l-a dus de la Sibiu la Roma, duminică seară.

„Din cauza vremii, am fost nevoit ieri să merg cu mașina, 2 ore și 40 de minute. A fost un dar de la Dumnezeu! Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am mai văzut! Am traversat toată Transilvania! Este o frumusețe, nu am mai văzut niciodată așa ceva! Și astăzi, când am mers spre Blaj, același lucru: foarte, foarte frumos!”, a spus Papa Francisc, potrivit observator.tv.

Suveranul Pontif a fost în vizită oficială 3 zile în România. Vineri s-a aflat în București iar sâmbătă și duminică a la Șumuleu-Ciuc, Iași și Blaj.

