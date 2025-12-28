Printre bunurile transportate se numără alimente care, odată dizolvate în apă, pot fi transformate în supe dense și hrănitoare din pui și legume.

„O mică alinare din partea Papei Leon al XIV-lea, o ușurare vitală pentru familiile ucrainene cu ocazia Sărbătorii Sfintei Familii din Nazaret, celebrată pe 28 decembrie”, a declarat cardinalul polonez Krajewski.

Cardinalul a explicat că acest gest simbolizează prezența divină în mijlocul suferinței umane.

„Arată cum Dumnezeu, născut într-o astfel de familie, vrea întotdeauna să fie acolo unde omenirea este în pericol, unde omenirea suferă, unde fuge, unde experimentează respingerea și abandonul”, a spus Krajewski.

Înainte de Ajunul Crăciunului, Vaticanul a primit trei camioane cu ajutoare umanitare din partea companiei coreene Samyang Foods.

Acestea au fost trimise ulterior în zonele cele mai afectate de război din Ucraina. Potrivit cardinalului, papa Leon al XIV-lea „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE