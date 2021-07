Știri Externe ÎN DIRECT: Franța își sărbătorește ziua națională cu tradiționala paradă militară, după un an de pauză De Sebastian Pricop, . Ultimul update Miercuri, 14 iulie 2021, 11:45

Militarii francezi defilează acum pe celebrul Champs-Élysées din Paris, unde are loc parada organizată de ziua națională, relatează France24. Evenimentul are loc sub umbra pandemiei, fiind luate măsuri speciale.