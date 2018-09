Paramedic de pe o ambulanță SMURD, la spital din cauza unui șofer băut

'Şoferul unui autoturism, aflat sub influenta alcoolului,nu a păstrat distanta fata de echipajul SMURD si a intrat in coliziune cu acesta. În urma accidentului, un paramedic a suferit leziuni şi a fost transportat la spital. Conducătorul auto, în vârstă de 39 de ani, a fost testatcu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului si vătămare corporală din culpă', potrivit Poliţiei Alba.

'Ambulanta se întorcea de la Compartimentul Primiri Urgenţe Cugir unde a predatun pacient. În urma accidentului, un paramedic din ambulanta a suferit un traumatism si a fost transportat la urgenţe pentru investigaţii', potrivit ISU Alba.

Accidentul s-a produs pe strada Victoriei din Cugir.

