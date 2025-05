Zborul a început la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri, dar parapanta s-a defectat rapid și a devenit incontrolabilă. Parapantistul a fost tras la o înălțime la care zboară de obicei avioanele de pasageri, înfruntând condiții extreme.

Întreaga experiență a fost filmată de către parapantist. Imaginile arată cum vizibilitatea scade pe măsură ce este aspirat la altitudini mari. În punctul culminant al călătoriei, se poate vedea cum atârnă deasupra norilor, înghețat și acoperit de gheață.

Bărbatul nu purta mască de oxigen și a fost complet expus elementelor ostile. Cu toate acestea, a rămas conștient pe tot parcursul încercării și a reușit să aterizeze în siguranță.

Parapantistul a declarat ulterior: „Am continuat să comunic prin radio tot timpul”.

Un parapantist experimentat, pe nume Ou, a comentat incidentul pentru presa locală: „Este cu adevărat miraculos. Rezistența lui mentală a fost extraordinară.”

Ou a explicat că la altitudinea de 8.000 de metri, temperaturile pot scădea până la -40 de grade, iar rezervele de oxigen sunt extrem de reduse.

Incidentul este acum investigat de autoritățile de reglementare. Se pare că pilotul nu a depus planul de zbor necesar și nu a obținut autorizația pentru locul de lansare.

În China, activitățile de parapantă sunt strict reglementate. Acestea necesită aprobarea prealabilă a spațiului aerian și trebuie să se desfășoare conform unui plan prestabilit. Zborurile sunt interzise în condiții meteorologice nefavorabile, iar modificarea planurilor de zbor fără autorizație nu este permisă.

A paraglider was sucked into a cloud and carried to over 8,000 meters above sea level in the Qilian Mountain region of Northwest Chinas Qinghai and Gansu provinces. His entire body became frozen, but he fortunately landed safely. Relevant authorities have launched an… pic.twitter.com/kvEJbWPpLS — Global Times (@globaltimesnews) May 27, 2025

Sancțiunile pentru încălcarea acestor reguli pot varia de la avertismente și amenzi până la acuzații penale. Autoritățile chineze iau în serios siguranța în sporturile aeriene și aplică riguros aceste reglementări.

Acest incident subliniază importanța respectării regulilor de siguranță în sporturile extreme și a pregătirii adecvate pentru condițiile potențial periculoase. Deși parapantistul a supraviețuit acestei experiențe incredibile, situația ar fi putut avea un deznodământ tragic.

