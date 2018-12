Părerea unui bulgar din Balcic despre România: „Treceţi graniţa, să vedeţi contrast complet între România şi Bulgaria”

Colonelul în rezervă, în vârstă de 79 de ani, a fost prezent în luna decembrie în Dobrogea la mai multe festivități. Fost pilot militar în aviația Bulgariei, Ivan Apostolov (foto) conduce Asociaţia Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă din Balcic.

De când şi-a descoperit camarazii din Mangalia, Ivan este nelipsit de la festivităţile acestora, fiind un bun prieten al României, scrie Adevărul.

Ivan Apostolov știe româneşte. Mărturiseşte că i-a plăcut limba română şi că îi plac românii.

Fost parlamentar, Liana Naum se implică în activitatea de voluntariat și coordonează acțiunile unor organizații precum Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – filiala Mangalia şi Liga Maiştrilor Militari de Marină din Mangalia.

De câțiva ani, activiștii din Mangalia au început să aibă o relație de colaborare cu militarii bulgari în rezervă și în retragere din Bulgaria, mai exact din Şabla şi din Balcic.

Potrivit sursei citate, demersul a fost inițiat pentru a netezi asperitățile istorice legate de Cadrilater și pentru a forma o comunitate cu oameni ai Dobrogei, indiferent de naționalitate.

Români și bulgari deopotrivă petrec sărbătorile naționale împreună. Se strâng, ca într-o familie, de cel puțin șase ori pe an. Ei acordă de cinci ani Trofeul Prieteniei la Gala Voluntarilor de la Constanţa.

În 2018, trofeul i-a revenit lui lui Ivan Apostolov şi lui Emil Todorov, maior în rezervă care conduce asociaţia omologă din Şabla.

Ivan Apostolov a mulțumit în românește, iar gestul său a fost aplaudat în picioare de români, bulgari și alți invitați străini din sală.

„Dragi colegi, doamnelor şi domnilor, am fost un pilot militar din armata bulgară. Îmi plac românii. Am ascultat Imnul Dobrogei. Ce înseamnă Dobrogea de nord, ce înseamnă Dobrogea de sud? Dobrogea este una. Noi suntem vecini şi prieteni. Noi suntem fraţi. Mulţumesc!”.

Bulgarilor săi le-a relatat cum a decurs pentru el luna decembrie, pe care serbat-o alături de prietenii români. De 1 decembrie, a fost prezent la celebrarea Centenarului Marii Uniri. Nu a lipsit de la Gala Voluntarilor, care a avut loc pe 5 decembrie la Constanța. În următoarea zi a primit oaspeți români de Sfântul Nicolae, la Șabla.

„Pe 1 Decembrie 2018, o delegaţie a Asociaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă din Balcic a participat la sărbătorirea Zilei Naţionale a României. De dimineaţă am participat la întâlnirea dintre două învăţătoare – una din Mangalia, Daniela Canciu, şi una din Balcic, Penka Nikolova. Aceasta a transmis un salut din partea elevilor bulgari şi a oferit o pictură cu palatul Reginei Maria. Familia noastră a oferit mere-paradis pentru fiecare copil. Am încercat un sentiment de satisfacţie deplină când am primit două fotografii cu copii români, fiecare avea un măr şi un zâmbet de Paradis. Cât de puţin e nevoie?… Apoi am ajuns în Piaţa Republicii din Mangalia care era plină de trupe. Era frig dar, alături de militari, cetăţenii oraşului aşteptau liniştiţi în picioare. Un sentiment naţional puternic. Am avut un sentiment de mândrie atunci când am păşit alături de doi militari şi de membri ai organizaţiei marinarilor români şi când s-a anunţat că în delegaţia ce depunea coroane si flori se afla şi colonelul-pilot Ivan Apostolov din Balcic. Această mândrie de ofiţer al armatei bulgare s-a ofilit observând uniformele plăcute întâlnite pe străzile din România şi gândindu-mă la cele întâlnite la militarii şi poliţiştii de pe străzile noastre. Nu-mi place să văd o femeie frumoasă sau un tânăr militar îmbrăcaţi în uniforme necorespunzătoare şi cred că la noi s-a făcut puţin pentru a schimba acest aspect”, a mărturisit colonelul în rezervă Ivan Apostolov.