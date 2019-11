De Cristina Sterian,

Ana Maria Călin are 23 de ani și era la prima sarcină. Controalele periodice le-a făcut la un cabinet particular, numai că în ultimele săptămâni de sarcină au apărut problemele, iar medicul său curant era în concediu, astfel că a fost nevoită să meargă la maternitate.

La 38 de săptămâni au început durerile. Am decis să merg pentru consult la maternitate. Era doamna dr Anca Șerbănoiu, m-a consultat și mi-a spus că e în regulă, să merg acasă liniștită. Am mers acasă cu dureri. La o săptămână după, m-au luat si mai mult durerile, vomă, ameteli, am chemat salvarea, m-am internat la doamna dr. Gabriela Pârjolea, care a tratat momentul cu indiferență, eu având dureri foarte mari. Mi-a spus că pot avea infecție la rinichi, durerile erau și de burtă și de mijloc.

Ana Maria Mitu: