Profesoara de serviciu care-i însoțea pe copii ar fi devenit agresivă și l-ar fi lovit pe micuțul de șase ani pentru că acesta nu ar fi stat cuminte și s-ar fi ridicat de pe scaun deranjându-i pe ceilalți.

Martorii la incident susțin că atât șoferul, cât și ceilalți copii din microbuz ar fi atenționat-o pe profesoară că preșcolarul are probleme și trebuie lăsat în pace pentru a se potoli.

Părinții băiețelului susțin că acesta a fost lovit în spate și în cap și i-ar fi rupt fesul, lucru povestit părinților și de copiii aflați în microbuz.

„Copilul meu are o formă de autism și probleme de vorbire. Am fost prin mulți doctori și a luat multe tratamente. E recuperat, acum mai are probleme de vorbire pentru care mergem la logoped ca să am și eu un copil normal. Toată lumea știe că băiatul are niște probleme, nu e nimic străin pentru nimeni. Ieri, când a ajuns acasă, copilul meu era bătut și avea fesul rupt. Soția mea l-a întrebat ce s-a întâmplat, iar copiii care fuseseră și ei în microbuz au spus că a fost bătut de profesoara care-i însoțea”, spune Ștefan Sârbu, tatăl băiatului care ar fi fost agresat.

După incident, părinții copilului agresat au mers la conducerea școlii din Cislău și au făcut plângere.

Oamenii admit că băiatul lor nu a stat cuminte în microbuz, însă nu pot accepta ca micuțul care are probleme de sănătate să fie bătut de un cadru didactic.

Copilul este bine acum, însă spune că nu mai vrea să meargă la grădiniță pentru că îi teamă să nu fie lovit din nou. „Copilul nu a stat cuminte, s-a zbenguit în microbuz, ar fi scuipat, însă asta nu înseamnă că trebuie să fie bătut. Nu-mi trebuie nimic, însă această doamnă profesoară trebuie să răspundă pentru ce a făcut și măcar să nu mai agreseze alți copii pe viitor. Pe al meu sau pe alții”, mai spune tatăl copilului.

Conducerea școlii din Cislău a anunțat miercuri că a declanșat o anchetă internă, însă, în această etapă a cercetărilor, directorul unității de învățământ, Loredana Olteanu, neagă incidentul.

„Cineva încearcă să denigreze imaginea școlii”, susține directoarea.

Pe de altă parte, surse de presă susțin că, după incident, profesoara acuzată de agresiune ar fi mers în cancelaria școlii și ar fi povestit cele întâmplate.

Până la această oră, profesoara acuzată nu a putut fi contactată pentru a-și prezenta un punct de vedere.

