După ce TVR a cheltuit aproape 400.000 de euro pentru participarea la Eurovision 2023, unde România a obținut, cu Theodor Andrei, cel mai slab rezultat din istorie, în Marea Britanie, acum oficialii postului public sunt gata să ia o decizie istorică.

Mai multe surse Libertatea din carul TVR susțin că „România nu va participa la Eurovision 2024 din cauza problemelor financiare”.

Libertatea l-a contactat pe Dan Turturică și l-a întrebat dacă România va participa sau nu la concursul european.

Președintele-director general al TVR nu a dorit să comenteze și ne-a direcționat către departamentul de comunicare.

Răspunsul a venit prompt, dar nu dezleagă misterul.

Subiectul participării la Eurovision 2024 nu a fost discutat la nivelul managementului SRTv, motiv pentru care, deocamdată, nu a fost luată o decizie în acest sens. Răspuns TVR:

Termen-limită: 15 septembrie

Termenul-limită de depunere a participării este 15 septembrie, deci vinerea viitoare, conform site-ului ESCToday.com, specializat în informații referitoare la concursul european de muzică.

Ediția de anul viitor, cea de-a 68-a, se va desfășura, în luna mai, la Malmö, în Suedia.

Într-un articol publicat marți, 5 septembrie, de site-ul citat, se menționează că 27 de țări au confirmat deja participarea, în timp ce alte 17 state nu confirmaseră încă.

România figurează pe lista din urmă, iar pentru a aproba participarea, televiziunea publică trebuie să obțină votul Consiliului de Administrație. Asta pentru că bugetul depășește 100.000 de euro.

Doar taxa, 180.000 de euro

Taxa de participare la Eurovision 2023 a fost de 180.000 de euro. La aceasta s-au mai adăugat alte 25.000 de euro pentru circuite de difuzare a competiției în România, conform notei de fundamentare aprobate anul trecut de forurile de conducere ale Societății Române de Televiziune (SRTv).

Pe lângă această sumă, TVR trebuie să plătească biletele de avion, cazări, diurne pentru membrii delegației, dar și alte sume importante pentru organizarea Selecției Naționale de la București.

Cel mai slab rezultat din istorie

Suedia a câștigat finala Eurovision 2023, care s-a desfășurat la Liverpool. Loreen a obținut 583 de puncte, cucerind acest trofeu pentru a doua oară în cariera ei.

România a fost reprezentată de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and On)” și nu a trecut de semifinale. România s-a clasat pe locul 36, cu zero puncte, cel mai slab rezultat din istoria participării țării noastre la acest concurs muzical.

Cele mai bune performanțe

Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea. Luminiţa Anghel și Sistem, la Kiev, în 2005, apoi Paula Seling şi Ovi la Oslo, în 2010.

România a mai prins o singură dată locul al patrulea, prin Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

