Femeia a încercat să deschidă ieșirea de urgență

Conform relatărilor, aceasta a încercat să deschidă ieșirea de urgență și să ia vestele de salvare.

„Odată ce avionul a decolat, ea a început să alerge în sus și în jos pe culoar, țipând că avionul se prăbușește și că există o bombă la bord”, a declarat un martor ocular pentru Manchester Evening News.

Situația s-a agravat când femeia a încercat să acceseze echipamentele de siguranță.

„A încercat să scoată vestele de salvare și măștile de oxigen”, a adăugat martorul.

Intervenția echipajului și a pasagerilor

Trei bărbați au intervenit pentru a imobiliza femeia agitată. Pilotul a decis să efectueze o aterizare de urgență la Frankfurt în jurul orei 1.30 dimineața. Serviciile de urgență au urcat la bordul aeronavei la Frankfurt.

Pasagerii au fost apoi ținuți la bordul avionului timp de câteva ore înainte de a li se permite să plece spre aeroport în jurul orei 5 dimineața.

Care a fost reacția companiei aeriene

„Din păcate, din cauza restricțiilor de operare ale aeroportului, zborul a trebuit să fie amânat peste noapte și este programat să continue către Manchester astăzi”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene.

Compania a explicat că pasagerii au fost nevoiți să rămână la bord mai mult timp decât de obicei din cauza disponibilității limitate a personalului de la sol. S-au oferit vouchere pentru gustări pasagerilor care au fost nevoiți să aștepte în terminal.

EasyJet a subliniat că siguranța și bunăstarea clienților și a echipajului sunt prioritatea lor principală și că nu tolerează comportamentul abuziv sau amenințător la bord.

Autoritățile germane au deschis o anchetă cu privire la acest incident. Deși astfel de situații sunt rare, ele sunt tratate cu maximă seriozitate de către companiile aeriene și autoritățile competente.

De asemenea, un pasager agitat a fost imobilizat de alți călători după ce a încercat să deschidă o ușă de urgență în timpul zborului. Imaginile surprinse arată momentul în care bărbatul este reținut, întins pe podea cu mâinile legate la spate, după ce a încercat să acționeze pârghia de deschidere a ușii aeronavei aflate la 10.000 de metri altitudine.

