Imaginile de pe rețelele de socializare îi arătă pe călători mergând prin tunelul alternativ paralel cu ruta feroviară de 50 de kilometri, cărând după ei valizele și animalele de companie. Printre cei blocați s-au numărat mulți copii.

Un tren de marfă i-a preluat, în cele din urmă, și i-a dus la Folkestone. Totul a durat în jur de șase ore.

Michael Harrison, unul dintre cei aflați în trenul blocat, a declarat agenției de presă PA: „Ne-am urcat la 15.50, după aproximativ 10 minute, toate luminile s-au stins și trenul s-a oprit. Ni s-a spus că trebuie să investigheze o problemă cu roțile”.

„Le-a luat aproximativ o oră și jumătate să cerceteze, dar nu au găsit nimic. Trenul a pornit iar, dar s-a blocat definitiv după alte cinci minute. Am așteptat încă trei ore, apoi am mers prin tunelul de urgență”, a explicat Harrison.

„Drumul prin tunelul de urgență a fost înfricoșător. Tocmai am intrat în abis fără să știm ce avea să se întâmple cu noi. A trebuit cu stăm în acea coadă lungă sub mare”, a declarat, șocată, Sarah Fellows, care a explicat că a ajuns la destinație după șase ore.

„Am văzut o femeie care plângea în tunel, alta care avea un atac de panică. De asemenea, simțeam că nu avem aer!”, a completat ea.

După ce și-a cerut scuze pentru incident, fără să precizeze cauzele incidentului, operatorul trenului a anunțat că traficul a revenit la normal, miercuri dimineață.

