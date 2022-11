Pasagerul de la bordul vasului de croazieră Carnival Valor a dispărut, miercuri, în jurul orei 14.30. Sora sa a fost cea care a alertat echipajul vasului. Echipajele de salvare s-au mobilizat rapid. După mai multe ore de căutări, bărbatul a fost reperat de o navă aflată în zonă și care auzise despre acțiunea de salvare. Garda de Coastă a fost imediat alertată și s-au comunicat coordonatele.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost salvat joi la 32 de kilometri de Southwest Pass, Louisiana. El a fost preluat de echipajele de salvare după 15 ore.

Garda de Coastă a distribuit pe Twitter imagini video ale salvării, care arată momentul în care bărbatul a fost găsit și adus la bordul unui elicopter al agenției.

„Suntem mai mult decât recunoscători că acest caz s-a încheiat cu bine”, a spus Lt. Seth Gross, coordonator al misiunii de căutare și salvare din Sectorul New Orleans.

„A fost nevoie de un efort a întregii echipe din partea gardienilor de la Garda de Coastă, a echipajelor de răspuns și a partenerilor noștri profesioniști din domeniul maritim care operează în Golful Mexic pentru a localiza individul dispărut și a-l aduce în siguranță”.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale de la echipajul de salvare, iar starea lui este stabilă.

