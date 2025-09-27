Are dimensiunea unui pantof

Adevărul este, însă, că un cioc ca acesta este unic în regnul animal. Acesta are aproximativ dimensiunea unui pantof, cu un cârlig periculos la vârf, care îi permite să-și prindă prada strâns.

Deși este o zburătoare cu adevărat iscusită, uneori, această pasăre stă nemișcată ore întregi în mlaștinile Nilului, prinzând prada care înoată pe lângă ea. Nu este însă mofturoasă și mănâncă cu ușurință amfibieni și chiar crocodili mici.

Ciocul este unic în lumea păsărilor. Ciocul superior seamănă cu cel al unui pelican; este ascuțit și are un vârf asemănător unui cârlig. Acest lucru îi permite să prindă sau să dezmembreze în siguranță prada alunecoasă. Capul este, de asemenea, foarte mare și relativ lat. Gâtul, însă, este scurt în comparație cu cel al berzelor și stârcilor. Stând dreaptă, pasărea atinge o înălțime de 1,20 m.

Doar 6.500 de indivizi mai trăiesc în sălbăticie

Aceasta își fărâmițează prada cu marginile ascuțite ale ciocului, înainte de a o înghiți. De obicei, îi întrece în inteligență pe crocodilii și hipopotamii adulți cu mișcările sale precaute și deliberate, deoarece aceștia sunt probabil singurii săi dușmani, în afară de oameni.

Pasărea cuibărește la sol, clocind ouăle pe insulițe din râuri sau iazuri, departe de ochii lumii. Puii sunt complet neajutorați, mai ales în primele 14 săptămâni, nici măcar nu pot sta în picioare. Încep să vâneze independent abia la vârsta de 16 săptămâni și, până atunci, necesită hrănire și protecție din partea ambilor părinți.

Declinul vegetației cauzat de agricultură este cea mai mare problemă pentru această creatură fascinantă, a cărui populație este în continuă scădere. Se estimează că doar aproximativ 6.500 de indivizi mai trăiesc în sălbăticie din cauza distrugerii habitatului și a lipsei zonelor de cuibărit.

