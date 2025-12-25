Actorul de comedie și improvizație a murit luni, la domiciliul său din Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer încă din 2022, a relatat presa din SUA.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin, ci doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea. Și-a trăit viața din plin, cu bucurie și exuberanță”, a transmis familia sa într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Primul rol de televiziune al lui Finn a fost în The George Wendt Show în 1995, unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în Murphy Brown între 1995 și 1997.

În 1998, a jucat rolul lui Joe Mayo în Seinfeld, interpretând un organizator de petreceri cunoscut pentru obiceiul de a le delega invitaților sarcini neplăcute.

La sfârșitul anilor 90 și începutului anilor 2000, a avut apariții episodice în numeroase seriale populare, printre care The King of Queens, Friends, That 70s Show și House.

Finn a devenit probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui Bill Norwood din The Middle, serial în care a apărut timp de opt sezoane, între 2011 și 2018.

În filmografie se regăsesc producții precum Its Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Dincolo de aparițiile de pe ecran, Pat Finn a fost și artist de improvizație și a predat la Universitatea din Colorado, unde a fost profesor asociat. A făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase membri, numită Beer Shark Mice.

„Pat a îndrumat, s-a împrietenit și a fost mentor pentru nenumărați studenți de-a lungul anilor și ar fi greu să găsești pe cineva, oriunde, care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a scris familia sa.

Într-un omagiu adus lui Finn, actorul Richard Kind a declarat că nu a cunoscut „o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai cu picioarele pe pământ”.

„Întotdeauna pozitiv, ajutându-te să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un om extraordinar”, a scris Kind pe Instagram.

Pat Finn a lăsat-o în urmă pe soția sa, Donna, pe cei trei copii, precum și pe părinții și frații săi.