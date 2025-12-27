Evoluția pieței metalelor prețioase

Argintul spot a avansat cu 4,5%, atingând 75,2 dolari pe uncie, după ce a marcat un maxim istoric de 75,62 de dolari. Comparativ cu începutul anului, prețul său a crescut cu aproximativ 161%, pe fondul unor factori precum deficitul de ofertă, includerea argintului pe lista mineralelor critice a SUA și investițiile masive de capital.

Aurul spot a crescut cu 1,1%, ajungând la 4.526,92 de dolari pe uncie, după ce a atins anterior recordul de 4.533,14 dolari. Contractele futures pentru aur, cu livrare în februarie, au urcat cu 1,3%, ajungând la 4.559 de dolari.

Platina spot a înregistrat o creștere semnificativă de 8,7%, la 2.411,46 de dolari pe uncie, atingând un maxim istoric de 2.448,25 de dolari. De asemenea, paladiul a crescut cu aproape 10%, la 1.850,76 de dolari pe uncie, toate metalele prețioase marcând câștiguri săptămânale notabile. Platina în special a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din istorie.

Evoluții regionale

Pe segmentul cererii fizice, în India, reducerile de prețuri la aur au atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, determinând o scădere a cumpărăturilor de retail din cauza prețurilor-record. În China însă, discounturile au scăzut semnificativ comparativ cu maximele înregistrate în ultimii cinci ani.

Aurul se îndreaptă spre cel mai mare câștig anual din 1979, fiind susținut de politica monetară mai relaxată a Fed, achizițiile masive ale băncilor centrale, intrările semnificative în fondurile tranzacționate la bursă și tendințele globale de de-dolarizare.

